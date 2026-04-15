נור, שעברה השתלה, מנגנת במיטה בשניידר באדיבות המשפחה

מרתון השתלות איברים התקיים השבוע במרכז שניידר לרפואת ילדים מקבוצת כללית, במסגרתו 4 ילדים קיבלו את חייהם במתנה, הודות לתרומת איברים.

במרתון ההשתלות הושתל כבד בילדה בת 9 מרמלה, כליה אחת הושתלה בנערה בת 18 מלוד והשנייה בילד בן שנתיים וחצי מירושלים . בנוסף, השתלת לב התקיימה והצילה את חייו של פעוט בן שלוש וחצי ממרכז הארץ. מרתון ההשתלות התקיים בזה אחר זה במערך חדרי הניתוח של שניידר.

לדברי פרופ אפרת ברון הרלב, מנהלת מרכז שניידר: "השבוע התנהל בשניידר מרתון השתלות חשוב ומרגש שהעניק חיים ל-4 ילדים. אנו גאים מאד על הזכות לקחת חלק בהצלת חיים. אנו משתתפים בצערה של המשפחה האבלה, ומודים לה מעומק ליבנו על הנתינה האצילית הזו בשעתן הקשה ביותר".

דניאל, אביה של נור בת ה-18 שקיבלה כליה, ביקש למסור: "אנו רוצים להגיד תודה מעומק ליבנו למשפחה של שבאא זכרה לברכה, ולהגיד להוריה שלמרות שחייה של בתם נעצרו, היא העניקה לחיים לבת שלי שסובלת מאד למעלה מ-4 שנים בטיפולי דיאליזה קשים ונותרה כבר ללא תקווה. דעו שכל נשימה וכל דופק של נור הם רק בזכותכם. חלק מהבת שלכם יהיה בבת שלנו לנצח, ולכן מבחינתנו היא גם הבת שלכם. אנו מחבקים אתכם ונשמח להיפגש בבוא העת".

מרכז שניידר לרפואת ילדים הוא בין בתי החולים הבודדים לילדים בעולם אשר ערוך לבצע מספר רב של השתלות איברים. בכדי שיתאפשר לבצע ארבעה ניתוחי השתלות מורכבים, בזה אחר זה, בפרק זמן קצר, נדרשת היערכות מיוחדת של צוותי בית החולים, ביניהם: מערך חדר הניתוח, צוותי הכירורגיה המומחים בהשתלות איברים בילדים, צוות קרדיולוגיה, צוות הרדמה, צוות יחידת האולטראסאונד, צוותי הסיעוד בחדר הניתוח, צוות היחידה לטיפול נמרץ ועוד.

מרכז שניידר לרפואת ילדים הינו בית החולים המבצע את מרביתם המוחלט של ניתוחי השתלות האיברים בילדים בישראל. מאז הקמתו בוצעו מאות רבות של השתלות איברים בילדים, ביניהם: השתלות לב, ריאה, כבד וכליות בתינוקות, ילדים ובני נוער באחוזי הצלחה הדומים למרכזים הרפואיים הטובים בעולם.