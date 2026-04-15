עימות חזיתי וחסר תקדים נרשם היום (רביעי) בין משטרת ישראל לפרקליטות המדינה.

בהודעה רשמית וחריפה שפרסמה דוברות המשטרה, מואשמת הפרקליטות בנטישת שוטרים ובהימנעות ממתן הגנה משפטית לקצינים ולוחמים הנתבעים על פעילותם המבצעית במהלך הטיפול במחאות.

הרקע לסערה הוא קבלתם של שני פסקי דין בבית משפט השלום בתל אביב. בית המשפט קבע כי משטרת ישראל תשלם הוצאות ופיצויים בסך 75 אלף שקלים לאמיר השכל ו-25 אלף שקלים ליעל פלדמן, וזאת לאחר שהמשטרה כלל לא הגישה כתב הגנה בתגובה לתביעתם.

השניים תבעו את המשטרה בגין איומים והתעמרות מצד שוטרים במהלך מעצרם לאחר הפגנה בשער בגין בקריה. מאחר שלא הוגש כתב הגנה, בית המשפט קיבל את עמדת התובעים ופסק נגד המשטרה.

לטענת המשטרה, הפרקליטות סירבה לייצג את אותם שוטרים, מה שהותיר אותם להתמודד לבדם מול המערכת המשפטית. במשטרה טוענים כי היעדר הייצוג השפיע ישירות על תוצאות הפסיקה לחובת השוטרים, וזאת ללא יכולת ממשית לערער.

"אנו עדים לפרקליטות שמושכת את ידיה מייצוג שוטרים ונוטשת אותם להתמודד לבדם עם הליכים משפטיים, זאת לאחר שפעלו בשם המדינה ומתוקף תפקידם", נכתב בהודעת הדוברות. "הפרקליטות הותירה את השוטרים ללא הגנה ראויה, ללא כל סיבה הגיונית".

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, התייחס בחריפות למצב והעניק גיבוי מלא לפקודיו. לוי הבהיר כי המשטרה לא תשלים עוד עם המצב הקיים ותפעל באופן עצמאי להגנה על אנשיה.

"השוטרים הם החומה הבצורה של כולנו", מסר המפכ"ל. "הם נשלחים למשימותיהם בשם המדינה, ועל המדינה מוטלת החובה המוסרית והמשפטית לסייע להם ולהגן עליהם, על מנת שימשיכו במלאכת הקודש, ללא מורא וללא פחד. מצב דברים זה, מחייב אותנו כארגון, לפעול לייצוג חיצוני, ללא תלות באף גורם, של מיטב עורכי הדין, על מנת להגן על שוטרינו ולוחמינו".

במשטרה לא הסתפקו בביקורת על הייצוג, אלא תקפו גם את קצב העבודה של הפרקליטות במישור הפלילי. לטענתם, קיימת "גרירת רגליים" בטיפול בתיקי המחאות, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם האתגרים המבצעיים ושמירה על הסדר הציבורי.