היהדות רואה במוסר כפול שחיתות מוסרית. ולא בכדי טבעו חז"ל ביטויים רבים בעברית כדי להדגיש את סלידתם מאופן התנהגות זה. "טובל ושרץ בידו "(רש"י למגילת איכה ג, מ"א) בא להדגיש שאין ערך להתנהגות טהרנית של אדם כשהוא עצמו ממשיך לעשות עוול.

כנ"ל לגבי "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים" (בבא מציעא קז ב) אל תבוא בדרישות מוסריות לאחרים כל עוד אתה בעצמך נגוע בחוסר מוסריות. ביטויים אלה הם מעט מהרבה. כולם באים להדגיש את סלידתם של חז"ל מהתנהגות צבועה. היום יש מי שיכנה זאת: "וואטאבאוטיזם".

התנהגות נוספת שחז"ל הזהירו מפניה היא כפיות טובה. וגם לגביה טבעו חז"ל שלל ביטויים כדי לחנך להכרת הטוב. המוכר ביותר הוא "בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן". (במדבר רבה כ"ב). ביטוי נוסף: "הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו" (סנהדרין ק"ג ב').

דומה שדווקא תכונות שליליות אלה, כפיות טובה וצביעות אימצו אנשי מחאת קפלן לאורך שלושת השנים האחרונות ונראה שאין קו אדום שלא יחצו בנורמות הפסולות שבהן הם נוקטים. התרגלנו לפגיעה בפוליטיקאים, לקריאות בגנותם כשהם במסגרת תפקידם מגיעים ליישובי העוטף כדי לעמוד על הצרכים ולהעניק תקציבים נדיבים לשיקומם. התרגלנו להשמצות השקריות כלפי שר האוצר שכביכול בניו לא משרתים בצבא רגע לפני שאחד מבניו נפצע קשה בלבנון. קצרה היריעה מלמנות את כולם. אך ההתנפלות האחרונה על גל הירש שנבחר בצדק להשיא משואה ביום העצמאות שברה את כל השיאים של התנהגות פוגענית מכוערת וכפוית טובה.

אי אפשר להאשים את גל הירש באחריות לטבח שמיני עצרת, דבר שכביכול מצדיק האשמות ודרישות. כבר שנים הוא מחוץ למערכת הצבאית והאירועים באותו יום מר ונמהר מצאו אותו כאזרח מן השורה מתאושש ממחלה קשה. וטרם החלים לגמרי, נענה לבקשת ראש הממשלה לקחת על עצמו את התפקיד הקשה מכולם רצוף האכזבות של השבת החטופים כולם. החיים והמתים. אנשי מחאת קפלן מגובים בתקשורת, ברשעות בלתי נתפסת משמיצים מגדפים וכופרים בעובדות. האם חילוקי דעות פוליטיים מתירים הכול?! האם טחו עיני המוחים מראות את עבודתו הקשה שהסתיימה בניגוד לציפיות ובאורח נס, בהחזרת כל החטופים החיים והמתים? לכו ללמוד ממשיאת משואה אחרת, משפחת גואילי הגיבורה והאצילה שידעה להודות לכל מי שעשה ועזר והחזיר את רני. לא בכדי הם גידלו בן שהסתער בשבעה באוקטובר להצלת עם ישראל.

ילד כזה מחנכים על ערכים של הכרת הטוב, ערבות הדדית ואחדות עם ישראל. דברים שחסרים בארגז הערכים של מוחי קפלן. היינו ועודנו עדים לאינספור מקרים של התנהגות מרושעת מצידם. כלפי משפחות חטופים מפורום תקווה ששמו את טובת הכלל לפני טובתם שלהם. כלפי ז'אבו ארליך הי"ד שנקרא בגיל 71 לדגל ונהרג בלבנון, גם בחירת הרב אברהם זרביב להשיא משואה הייתה לצנינים בעיניהם. מילואימניק אמיץ שמפעיל דחפור 9D תוך סכנת נפשות ומשטח בניינים בעזה שמסווים פירי מנהרות טרור. מי יודע כמה חיילים ניצלו בזכותו?!

לאחרונה, אנו עדים להתנהגות נוספת שחז"ל התריעו מפניה ואומצה ע"י מחאת קפלן והיא צביעות. זעקות הקוזק הנגזל נשמעות חדשות לבקרים. חסימות כבישים מצידם ועצירת התנועה למשך שעות של אנשים נשים וטף, קשישים וצעירים, אימהות שממהרות להוציא ילדים מהגן, חולים שצריכים להגיע למיון, ניפוץ חלונות רכב שבו אם עם שלושה ילדים מבועתים, מבחינתם זו דמוקרטיה. אבל כשחוסמים קשיש "משלהם" פתאום הם נזכרים בחז"ל שאמרו "והדרת פני זקן". כדאי להזכיר להם את הסיפא של הפסוק בויקרא י"ט ל"ב: "והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך אני ה'".

אם הייתה להם יראת ה' או אפילו ערכים אוניברסאליים, אז גם הייתה הכרת הטוב וגם מוסר אמיתי. וכפי שאמר אברהם בספר בראשית כ יא: "אין יראת אלוקים במקום הזה". ומשמעו: בהיעדר יראת שמיים גם חברה מוסרית לכאורה עלולה להידרדר למעשים פסולים. יראת שמים חסרה ללא ספק בארגז הערכים הקפלניסטי. גם מוסר יהודי ולמעשה כל ערך יהודי שהוא.

הכותבת היא חברה בחוג הפרופסורים לחוסן לאומי