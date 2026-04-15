עם אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני שוחחנו על סיכויי המו"מ עם לבנון, לאחר ההתבטאות המעודדת של שגרירנו בארה"ב, יחיאל לייטר בתום סבב השיחות הראשון.

בפתח הדברים מציע לנו אל"מ סיבוני להפריד בין השיחות ומטרותיהן לבין ההתמודדות עם חיזבאללה. "אין לממשלת לבנון ולצבא לבנון שום מסוגלות לפרק את חיזבאללה", הוא קובע ומתוך כך מגיע למסקנה לפיה המענה צריך להיות משולב משלושה אפיקים.

האפיק הראשון הוא סילוק חיזבאללה מדרום לבנון, לפחות עד הליטאני ולא רק מקו הנ.ט. וסילוק התושבים השיעים והפיכת דרום לבנון למרחב נקי מאוכלוסייה ותקיפות מתמשכות של חיזבאללה. במקביל נצרך מהלך מדיני מול ממשלת לבנון על מנת לבודד אותה מחיזבאללה, שכן כיום שליש מחבריה הם שיעים, ובנוסף נדרש המשך של הפעילות השורשית מול נתיב האספקה והסיוע האיראני לחיזבאללה. "לשלושת המרכיבים הללו יחד יש סיכוי להביא אותנו למקום הרבה יותר טוב בלבנון".

יעדן של השיחות הנוכחיות, מזכיר סיבוני את דברי השגריר לייטר, הוא שלא יהיה איום מלבנון וזאת כצעד ראשון והכרחי. באשר לדמותו המדויקת של ההסכם, את זה משאיר סיבוני להכרעות המדינאים. "חיזבאללה הוא איום גם בתוך לבנון", הוא מזכיר.

"אני לא יודע איזה הסכם יושג, אבל ההסכם לא מעניין. מה שמעניין הוא בידוד חיזבאללה מממשלת לבנון והמשך הפעילות בציר האיראני ובלבנון כדי להביא את חיזבאללה למצב שבו הארגון יתקשה לחיות. איראן תמכה בחיזבאללה ומימנה אותו. כשנתיב הכסף הזה ייגדע אנשים לא יעבדו בחינם ויצטרכו לחשוב מחדש".

עוד שאלנו את סיבוני אם על רקע ניסיון העבר, ממשלת לבנון מסתכנת ברמה האישית כאשר היא מקיימת שיח עם נציגיה של ישראל. "ברור שהם מסתכנים. בכל פעם שהיו ניסיונות לזוז לכיוון שלא מתאים לחיזבאללה הוא פעל. פעלו נגד באשיר ג'ומאייל ואחר כך נגד נשיא לבנון שהראה קולות עצמאיים ורצחו אותו. אני מעריך שינסו או מנסים לפעול, ומעריך שבשילוב המודיעין הטוב שיש לנו בלבנון נוכל למנוע עד כמה שאפשר פגיעה בנושאים והנותנים איתנו".

כך או כך אין כל כוונה לסמוך על ממשלת לבנון וצבאה שיעשה את העבודה עבורנו ויפעל לפרק את חיזבאללה מנשקו. סיבוני מזכיר שבצבא לבנון רבים הם שיעים. "אולי רק כשחיזבאללה יהיה עלה נידף ישלחו את הצבא לקטוף אמצעי לחימה. צריך לזכור שזה אותו צבא שאמר בינואר שהוא פינה את כל תשתיות הטרור מדרום לליטאני ומאז נורו עלינו מעל 4000 רקטות מהשטח שמדרום לליטאני כך שצריך לקחת את הדברים שהצבא הזה והממשלה הזו אומרים בערבון מוגבל".