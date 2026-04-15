אריה קינג מחוץ לבג"ץ ערוץ 7

סגן ראש עיריית ירושלים, אריה קינג, הגיע היום (רביעי) להפגנת הימין מחוץ לבית המשפט העליון היישר משירות מילואים פעיל.

קינג נשא דברים חריפים נגד שופטי בג"ץ ונגד עצם קיום הדיון בעתירות להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בנאומו ערך קינג השוואה ישירה בין שדה הקרב בלבנון לבין המאבק הפוליטי-משפטי בירושלים. "אנחנו נמצאים פה במרחק של כמה מאות קילומטרים מבינת ג'בייל. את בינת ג'בייל כרגע מכתרים חיילי צה"ל כי יודעים שזה המעוז של הנאצים חיזבאללה בלבנון", אמר קינג. "ופה, אנחנו שמים מצור על המעוז האנטי-דמוקרטי, האנטי-יהודי והאנטי-ציוני".

לדבריו, תפקיד האזרחים הוא להיאבק בערכאה השיפוטית כפי שהחיילים נאבקים באויב בעזה ובלבנון. "אנחנו פה לומר שכמו שחיילינו יצאו במאבק ללא פשרות לזרבב את עזה ועכשיו את בינת ג'בייל - עכשיו תפקידנו כאזרחים לשים מצור על המעוז האחרון של האנטי-דמוקרטי, הדיקטטורה בראשותו של דיקטטור שלא נבחר, עמית".

הוא הטיח האשמות קשות במוסד השיפוטי, בטענה כי החלטותיו העניקו רוח גבית לטרור: "פה מאחוריי יש בניין שנתן סיוע למחבלים שהרגו, סייעו לחטוף את מור, הבן של צביקה. הם אלה שסייעו להם, הם אלה שסייעו לאויבים שלנו".

קינג המשיך במתקפה: "אנחנו צריכים לזכור, זה המעוז האחרון שלהם. ברגע שהם יבינו שיש עם שהוא הריבון הם יקבלו שתי אפשרויות - לעזוב את הארץ או להתפטר עכשיו ולתת לממשלה הנבחרת למנות את הנשיא כי בחרנו בעם, בחרנו את הכנסת ואת הממשלה".

הוא חתם את דבריו: "הם פועלים נגד הצבא, נגד המשטרה, נגד כל מי שחשוב לו העתיד של מדינת ישראל ושל העם היהודי".