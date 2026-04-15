עם ממוצעים של 19.5 נקודות, 5.2 אסיסטים, 2.2 ריבאונדים, 1.3 חטיפות ו-22.2 נקודות מדד למשחק, כשהוא מוליך את קבוצתו למאזן הטוב ביותר בעונה הסדירה, נבחר היום (חמישי) כוכב הפועל ירושלים ג'ארד הארפר בפעם השניה ברציפות לתואר המצטיין של מפעל היורוקאפ האירופי, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה.

כוכב הפועל ירושלים בן ה-28 נבחר בהצבעה על ידי מאמני היורוקאפ, קפטני הקבוצות, נציגי התקשורת והאוהדים כמצטיין של העונה הסדירה במפעל האירופי היוקרתי בין היתר בזכות היציבות שהציג בכל משחקיה האירופיים של הפועל ירושלים העונה.

את העונה הסדירה סיים הארפר במקום השני בטבלת הקלעים של המפעל עם 19.5 נקודות למשחק ועם מדד יעילות של 22.2 מה שמראה יותר מכל על עבודת ההגנה שלו ולא רק ההספקים ההתקפיים.

באתר היורוקאפ נכתב על בחירתו של הארפר כמצטיין העונה הסדירה זו השנה השניה ברציפות: "אף שחקן לא השתווה ליציבות של הארפר. היכולת שלו לשלוט במשחקים ברגעי ההכרעה ולהפעיל לחץ קבוע על הגנות היריב הפכה אותו לאחד השחקנים הקשים ביותר לעצירה לאורך כל העונה.

הארפר דורג במקום השני בכמות העבירות שהוא סוחט במפעל העונה, מה שבין היתר גרם לו להוביל את היורוקאפ גם בקליעות עונשין מוצלחות, עם 7.8 למשחק, וגם בניסיונות מהקו, עם 9.0 למשחק. ועם כל זאת, הארפר לא שיחק לבדו כשהוא סיים במקום החמישי בטבלת האסיסטים עם 5.2 למשחק.

"מעבר לנקודות ולניהול המשחק, הארפר תרם כמעט בכל קטגוריה סטטיסטית. הוא דורג במקום ה-11 בחטיפות עם 1.3 למשחק, מרחק נגיעה מהטופ 10, והכתיב בעקביות את הקצב בשני צידי המגרש", נכתב באתר היורוקאפ.