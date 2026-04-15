יום היסטורי נרשם היום (רביעי) בשוק המט"ח המקומי, כאשר הדולר האמריקאי חצה למספר רגעים את הרף של 3 שקלים ונסחר מתחתיו - רמת שפל שלא נראתה למעלה משלושה עשורים.

המטבע האמריקאי, שאיבד גובה משמעותי כבר אמש, ממשיך להיחלש מול השקל החזק.

היחלשות הדולר אינה מוגבלת רק לזירה המקומית. בשווקים העולמיים נרשמה אמש ירידה בערך המטבע האמריקאי, שנבעה מהתגברות האופטימיות בדבר הסכם אפשרי בין וושינגטון לטהרן.

הנשיא טראמפ הצית מחדש את התקווה כשאמר כי השיחות לסיום המלחמה מול איראן עשויות להתחדש בפקיסטן כבר ביומיים הקרובים.

בתוך כך, בשעה 18:30 יפרסם הלמ"ס את מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. לפי תחזיות האנליסטים, המדד צפוי לרשום עלייה חודשית חדה של 0.5%.

העלייה מיוחסת בעיקר להתייקרות מחירי הנפט במהלך חודש המלחמה האחרון, לצד זינוק במחירי הטיסות.

מדד גבוה עשוי לחזק את ההערכות כי בנק ישראל יותיר את הריבית ברמתה הגבוהה, מה שתומך בהמשך התחזקות השקל.