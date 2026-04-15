בזמן שכוחות היבשה מעמיקים את האחיזה בדרום לבנון, חיל האוויר ממשיך לספק מעטפת אש הדוקה ושוטפת.

צה"ל פרסם היום (רביעי) תיעוד יוצא דופן של קולות קשר הממחישים את הקשר הישיר והמהיר בין מפקדי השטח לבין טייסי מסוקי הקרב, שנועד להשמיד מטרות טרור במרחק מטרים ספורים מהלוחמים.

בתיעוד נשמע מג"ד "שקד" מחטיבת גבעתי כשהוא מוודא את ביטחון כוחותיו לפני התקיפה: "אנחנו לא בקרבה, אתה רשאי לבצע". טייס מסוק הקרב הגיב: "טיל באוויר".

לאחר הפגיעה הראשונה, ביקש המג"ד פגיעה נוספת באותה הנקודה. הטייס הגיב: "נכנס לביצוע". בסיום התקיפה אישר המג"ד בקשר: "תודה רבה, פגיעה".