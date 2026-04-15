שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', מתייחס בראיון לערוץ 7 להמשך המערכה בדרום לבנון ומדגיש כי צה"ל פועל כדי להעמיק את ההישגים שלו מול חיזבאללה.

"אנחנו מטהרים רצועת ביטחון בלבנון. לא יהיה איום פלישה, לא יהיה איום נ"ט. נמשיך להכות את חיזבאללה ונחזיר את הביטחון תושבי הצפון. זה חלק מהפירוק של ציר הרשע האיראני שאנחנו מחוללים בשנתיים וחצי האחרונות", אומר השר סמוטריץ'.

את הירי הנמשך, גם הבוקר, מדרום לבנון לעבר ישראל רואה השר כהוכחה לכורח להמשיך ולהכות בחיזבאללה. "גם המו"מ הישיר שהותנע אתמול עם ממשלת לבנון מוכיח את צדקת הימין לאורך כל השנים. אנחנו יכולים להשיג שלום מתוך עוצמה, כוח וניצחון. מי שחושב שמשיגים שלום דרך נסיגות ותבוסתנות של אוסלו לא מבין את השכונה שהוא חי בה".

בהתייחס לאיראן ומצב המערכה שם אמר סמוטריץ': "איראן עצמה ספגה מכה קשה מאוד ואנחנו מקווים שעוד היד נטויה. האם היא תיכנע תחת הלחץ הכלכלי או שנצטרך לחזור ולהכניע אותה בכל הכוח? ימים יגידו, אבל אנחנו מסירים איום קיומי של גרעין ושל טילי קרקע קרקע על מדינת ישראל, מפרקים ציר שאיים לחנוק אותנו במשך הרבה מאוד שנים ומבצרים את עתיד הביטחון שלנו".

"העוצמה שישראל מפגינה, העובדה שאנחנו יחד עם ארה"ב ממצבים את עצמנו כמעצמה אזורית ועולמית גורמת לעוד ועוד מדינות סביבנו לרצות להיות קרובות אלינו ולהתחבר אלינו. יהיו בריתות גם צבאיות, גם כלכליות וגם מדיניות שבעזרת ה' יחזקו את מדינת ישראל הרבה שנים קדימה", הוסיף.

בנוגע למשא ומתן בין איראן לארה"ב אמר כי "מה שחשוב הוא המחויבות של ארה"ב לכך שלאיראן לא יהיה גרעין, נקודה. אפס העשרה באיראן, הוצאה של כל החומר המועשר, מגבלות על ייצור הטילים והפסקה של מימון הפרוקסי, אותה רצועת טרור שאיראן מייצאת לכל העולם החופשי, בעיקר לישראל. הנשיא טראמפ מחויב לזה".

"היה מאמץ צבאי עם הצלחות יוצאות מהרגיל, הרבה מעבר למה שתכננו והערכנו", אומר סמוטריץ' ומציין כי "אף אחד לא חשב שהמשטר ייפול תוך כדי מלחמה. אנשים לא יוצאים לרחובות כשהמטוסים באוויר. המשטר קיבל מכות קשות מאוד גם בצבא, גם במנגנוני הדיכוי והאכיפה שלו, גם בתעשיות הצבאיות הקונבנציונאליות והלא קונבנציונאליות, גם בכלכלה שלו ובהרבה תשתיות. יש עוד חבילה של מכה אנושה שאנחנו שומרים ושתשכיב אותם על הרצפה", אומר השר ומציין את היתכנות הפגיעה בתשתיות האנרגיה השונות של איראן. "ככל שהמו"מ לא יביא בהסכמה להישג שאנחנו רוצים, נצטרך לעשות זאת וכל האופציות פתוחות. ארה"ב ממשיכה לצבור כאן כוחות, בישראל ובמזרח התיכון ואנחנו ערוכים לכל אפשרות בתיאום מלא".

בהתייחס לדיון שהתקיים בבג"ץ על הדחת השר בן גביר, אומר סמוטריץ' כי ישראל נמצא כבר "עמוק עמוק במשבר חוקתי והדרך למנוע אותו היא כשלא נציית לפסק דין הזוי, לא חוקי שאין לו כל בסיס ומקור. עצם קיום הדיון הוא הזיה. במדינה דמוקרטית יש עם שבוחר כנסת שממנה ממשלה, יש ראש ממשלה שבוחר שרים וכנסת שמביעה בהם אמון. אם אין הרשעה אין שום עילה להתערבות. איתמר יישאר שר לביטחון פנים.

כשר אוצר לא אעבוד מול אף אחד במשרד לביטחון לאומי שאינו השר בן גביר. אם רוצים תקציבים למשטרה, לשב"ס ולכיבוי אש, מי שימשיך לעמוד מולי כפי שהיה בשלוש שנים וחצי האחרונות יהיה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. אף אחד אחר לא יקבל ממני שיתוף פעולה בעניין הזה כי כך עובדת דמוקרטיה", סיכם.