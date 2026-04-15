מפלגת "בנט 2026" וארגון הצעירים "כתף אל כתף" הודיעו הבוקר (רביעי) על איחוד כוחות ותמיכה פומבית של הארגון במועמדותו של נפתלי בנט לראשות הממשלה.

כחלק מההסכם, יונתן שלו, ממייסדי הארגון, ישולב במקום ריאלי בצמרת רשימת המועמדים לכנסת.

ארגון "כתף אל כתף" הוקם בשנת 2024, על רקע המאבק הציבורי בחוק הגיוס. מייסדי הארגון - יונתן שלו, עידו קרן, שחר ורון וחנניה בן שמעון - הפכו לקול בולט במחאה נגד מה שכינו "חוקי ההשתמטות".

ההחלטה להצטרף לבנט נובעת, לדבריהם, מהזיהוי של המפלגה כ"בית ערכי וטבעי" לקידום מטרותיהם בשוויון בנטל ובשיקום המדינה.

בנט, בירך על המהלך והחמיא לדור הלוחמים: "בשבעה באוקטובר כשהנהגת ישראל קרסה, הדור הצעיר קם, נלחם והציל את מדינת ישראל. גילינו שיש לנו את הדור הצעיר הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. לקראת היום שאחרי, אנחנו צריכים את האנרגיות של הדור המופלא הזה כדי להרים את ישראל מחדש".

שלו, שיוביל את נציגות הארגון ברשימה, התייחס בדבריו לאחריות הכבדה המוטלת על דור הלוחמים: "בשם הדור שלנו ובשם החברים שאיבדנו בקרבות, אנחנו נשמעים לצו השעה ומתייצבים כדי לחולל תיקון. נפתלי בנט הוא המנהיג היחיד שיכול לשקם את העם ולבנות מחדש את המדינה. נייצג את הצעירים בכבוד ובאחריות. נעשה הכל כדי שנסתכל לילדים שלנו בעיניים ונוכל להגיד היינו שם, בנינו, הצלנו".