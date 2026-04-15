מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מפרסם היום דוחות ביקורת חדשים במסגרת סדרת דוחות המלחמה, המתמקדים בכשלים בדרג האזרחי.

הדוחות, שנכתבו בצל מלחמת "חרבות ברזל" ומבצע "שאגת הארי", מציגים תמונה מדאיגה של חוסר מוכנות ממשלתית לתרחישי מלחמה ארוכי טווח.

המבקר מותח ביקורת חריפה על משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית. לפי הדוח, בתחילת מלחמת חרבות ברזל לא היה נוהל לתיעדוף חזרת ישראלים מחו"ל על פי חיוניותם למשק. כתוצאה מכך, חיילים ואנשי מילואים שקיבלו צו 8 נאלצו לחפש טיסות עצמאית ולשלם מחירים גבוהים כדי לשוב ולהילחם.

דוח נוסף עוסק בטיפול הממשלתי במחסור בעובדים זרים ופלסטינים. המבקר קובע כי שום גורם, כולל משרד האוצר, לא בחן את ההשפעות ארוכות הטווח של המחסור בידיים עובדות בעקבות המלחמה.