מפלגת רע"מ יצאה הערב (חמישי) במתקפה חריפה נגד "תוכנית המיקודים" שנועדה להסדיר את התיישבות הבדואים בנגב תוך ריכוז האוכלוסייה ביישובים מוכרים והגברת האכיפה נגד בנייה בלתי חוקית.

יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס, טוען כי התוכנית אינה ניסיון להסדרה אלא חלק ממדיניות ממשלתית רחבה המכוונת נגד האזרחים הערבים בנגב.

לדבריו, הממשלה חוסמת את מסלולי ההכרה בכפרים הקיימים ומנסה לכפות שליטה על הקרקעות ללא שותפות עם בעליהן.

ח"כ וליד אל-הוואשלה הוסיף כי התוכנית מהווה "סכנה אמיתית" לתביעות הבעלות ההיסטוריות, "האדמה אינה סחורה בלבד, אלא זכות היסטורית של בעליה".

הוא הזהיר כי מנגנוני הפיצוי הפוחתים בתוכנית הם כלי לחץ וסחיטה שנועד לדחוק את התושבים לוותר על זכויותיהם בלוחות זמנים קצרים.

בהודעה שפרסמה ציינה רע"מ כי "תוכנית שיקלי" כופה מציאות באמצעות לוחות זמנים קצרים ומנגנונים של הפחתה הדרגתית של הפיצויים, ההופכים את מסלול הפשרה לכלי לחץ וסחיטה שדוחף אזרחים לוותר על זכויותיהם ההיסטוריות באדמותיהם.

רע"מ קראה לפעולה קולקטיבית מאוחדת כדי לסכל את התוכנית, להפיל את הממשלה הנוכחית ולשנות את מה שכינתה "גישתה הגזענית", ולחזור למסלול של הכרה בכפרים הערביים בנגב ואישור זכויות הבעלות ההיסטוריות של בעלי האדמה במסגרת שותפות הוגנת ואמיתית.

מן העבר השני, תנועת "רגבים" שיבחה את הודעת רשות מקרקעי ישראל על שינויים במתווה הסדרת תביעות הבעלות בנגב, בהמשך לרפורמה שמוביל השר שיקלי, הכוללת בין היתר מנגנון הגבלת זמן והתייחסות לסוגיות כמו פוליגמיה והעברת זכאות לפיצויים מדור לדור.

תנועת "רגבים" כינתה את המהלך "דרמטי" והביעה תקווה כי התוכנית תיושם בשטח ולא תישאר "על הנייר".