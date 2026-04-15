מיזם ההנצחה המוסיקלי של גלי צה"ל וגלגלצ בתמיכת מפעל הפיס "עוד מעט נהפוך לשיר" משחרר את השיר הראשון לשנה זו "אני שומע את קולכם" שהלחין ומבצע ישי ריבו.

את הטקסט כתב רב סמל מתקדם אהרון פרש ז"ל, שבחייו היה כותב הרבה, בעיקר למגירה. אהרון נפל בשבעה באוקטובר כאשר מחבלים חדרו אל בסיס "אורים" בו שירת. הוא הותיר אחריו אישה וחמישה בנים.

אהרון בכלל לא היה חייב להתגייס, אבל כשהגיע לגיל 18 בחר לעזוב את הישיבה הגבוהה אליה השתייך ולהתגייס לצבא.

הוא ן היה כותב למגירה, אבל לא רק. באזכרה השנתית לאחיו של חברו אלעזר חדד, שלח פרש לאלעזר מכתב בשמו של האח המנוח. המכתב, הפך לשיר אותו מבצע הזמר האהוב על פרש - ישי ריבו.