רשת אל-מיאדין, המזוהה עם חיזבאללה, מדווחת כי בעקבות לחץ מצד איראן תצא לדרך הפסקת אש בלבנון למשך שבוע.

גורם בכיר איראני אמר לרשת כי "הפסקת האש תימשך שבוע - סוף תקופת הפסקת האש בין איראן לארצות הברית".

גורם מדיני ישראלי הגיב לדיווח ואמר "אין החלטה על הפסקת אש בלבנון וגם לא התקבלה בקשה בעניין".

מוקדם יותר דיווחה סוכנות הידיעות AP כי המתווכות קרובות להארכת הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית ואיראן.

הסוכנות ציטטה מספר גורמים בכיריים במזרח התיכון שטענו כי בטהרן ובוושינגטון נתנו הסכמתה עקרונית להמשך הפסקת האש כדי לאפשר זמן נוסף לשיחות דיפלומטיות.

למרות זאת, בכיר אמריקני אמר בריאיון לרשת "פוקס ניוז", כי ארה"ב לא הסכימה בצורה פורמלית להארכת הפסקת האש. "יש התקשרות מתמשכת בין ארה"ב לבין איראן כדי להגיע לעסקה".

לפני כן אמר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לרשת ABC כי אין בכוונתו להאריך את המועד האחרון לסיום הפסקת האש.