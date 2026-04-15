ברית ללא

בברית המילה שנערכה אתמול (שלישי), לבנם של הראל ואביגייל פרויליך, תושבי גבעת הבוסתן בנגוהות נקרא התינוק מתן-חיים. השם שניתן לו מבטא, לפי בני המשפחה, גם הודאה להקב"ה על הלידה וגם זיכרון והנצחה למתן אברג'יל הי"ד.

אברג'יל, מהיישוב חרמש, שירת כלוחם בגדוד 13 של גולני, וקפץ על רימון במהלך הקרבות ב-7 באוקטובר כדי להציל את חבריו לנמ"ר. הראל פרויליך, אביו של התינוק, לחם עמו באותו גדוד והיה האחרון ששוחח עמו בטלפון לאחר שרשת הקשר קרסה, בזמן שישב בחמ"ל וניהל חלק ניכר מן התיאום דרך הטלפון הנייד הפרטי שלו.

ההנחיה שניתנה אז הייתה, "מתן - האחריות שלכם שאף מחבל לא יצליח לחדור לתוך נירעם", ואברג'יל השיב, "סגור". הוא נשאר במשימה עד מותו, מתוך מחויבות מלאה ואופי ביצועיסטי מובהק.

אביו של התינוק, הראל פרויליך, שגדל בבית אל, שירת כלוחם בגדוד 13 והיה מוצב במוצב ק2 הסמוך לשדרות ונירעם. מדובר במוצב היחיד שלא נכבש באירועי 7 באוקטובר.

בדברים שנשא במהלך הברית אמר פרויליך כי, "לאחר שהבענו הכרת הטוב לכל האהובים, ובראש ובראשונה להקב"ה על המתנה, אנו מביעים אותה שוב בשם שבחרנו: מתן-חיים".

עוד הוסיף כי לשם יש עבורם "משמעות כפולה ועמוקה", כהודאה על מתן החיים וגם "לזכרו ולעילוי נשמתו של חברי היקר, מתן אברג'יל הי"ד, שמסר את נפשו בגבורה עצומה למען המשך קיומו של העם היהודי בארץ ישראל".

בהמשך דבריו אמר כי הפסוק "בדמייך חיי" מקבל ביום הזה "משמעות מצמררת ועמוקה מאין כמותה", וכי "הלידה של מתן-חיים מסמלת לנו שהדם הזה אינו לשווא". הוא הוסיף תפילה כי בזכות "השם הקדוש הזה ובזכות הברית" יזכה עם ישראל להמשך בניינו בארצו, "להקים דורות של גיבורים המוסיפים אור בעולם, ולחזות במהרה בבניין בית המקדש מתוך שמחה, שלום וגאולה שלמה".

סנדק הברית היה אריק אברג'יל, אביו של מתן הי"ד, שנשא אף הוא דברים במהלך הטקס. "אני מאחל שחלק מהתכונות של מתן שלי יהיו בילד, ואז הוא יהיה האדם הכי טוב שיכול להיות", אמר, ובירך גם את חיילי צה"ל הנמצאים בלחימה, להצלחה, למיגור האויב ולהחלמה מהירה לכל הפצועים.