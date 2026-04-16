כשמצודת שא-נור מאחוריו ורעשי ההכנה לשיבה הרשמית של מתיישבים לישוב שנעקר לפני למעלה מעשרים שנה, מספר יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, מעקורי הישוב, בהתרגשות על ההכנות והתהליך שעבר עד לשיבת המתיישבים למקום.

"לשמוע את המוזיקה של כלי העבודה, לראות את הפועלים עובדים במרץ להכשיר את הקרקע, לחבר את החשמל, לחבר את התשתיות לקרוואנים שמייד יאוכלסו בצורה מלאה על ידי המשפחות, אין דבר מרגש מזה", אומר דגן המזכיר את השבועה שנשבעו הוא והתושבים שנעקרו על גג המצודה לעשות ככל יכולתם כדי לשוב ולבנות את הישובים מחדש.

"עברו עשרים שנה וחצי של מאבקים יומיומיים כשלא הפסקנו להאמין לרגע, והנה אנחנו חוזרים לשא-נור, אחרי שחזרנו לחומש ובעזרת השם נקים עוד המון יישובים חדשים בצפון השומרון. זה תיקון היסטורי, גם באופן אישי כמשפחה שגורשה משא-נור, אבל בעיקר תיקון היסטורי לעם ישראל שחוזר הביתה ומתקן".

על המהלכים שקדמו לימים המרגשים הללו של שיבה לצפון השומרון, מספר דגן: "זה התחיל ביום הגירוש עצמו, כשעמדנו כאן על הגג של המצודה ואחרי כמה שעות של מאבק הצליחו כוחות הגירוש לפרוץ. עמדנו כאן, התחבקנו, הרב דוב ליאור עשה לי קריעה בחולצה ואמר לי לברך 'ברוך דיין האמת'. בירכתי ואמרתי שאני נשבע שנחזור לכאן. כל עוד אנחנו בחיים, כל עוד אנחנו נושמים, נילחם ונעשה הכול כדי לחזור ולבנות את שא-נור וישובי צפון השומרון שנחרבים ביום הזה, והנה אנחנו כאן".

דגן מזכיר בדבריו כמה מתחנות המאבק לשיבה לצפון השומרון, את העליות המאורגנות לחומש, את התארגנות 'חומש תחילה', מסירות הנפש סביב העלייה לחומש ושדולת 'חומש תחילה' שפעלה בכנסת, כולל בתקופה בה דיבר אהוד אולמרט כראש ממשלה על התכנסות ביהודה ושומרון. עוד הוא מזכיר את החקיקה בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' לביטול חוק ההתנתקות והחלת חוק הביטול על ידי מפקד פיקוד המרכז, וכעת "בעזרת ה' עולים ביום ראשון בצורה מלאה לחידוש ההתיישבות כאן בשא-נור", אומר דגן ומוסיף הבטחה: "עוד יהיו המון המון יישובים נוספים חדשים בצפון השומרון".

כעת, מספר יוסי דגן, משרד הביטחון פועל בתיאום עם משרד ההתיישבות, המועצה האזורית והגורמים הרלוונטיים הנוספים על מנת להשלים במהירות את סלילת הכביש המוביל לשא-נור, בתחילה בחיבור לכביש עוקף חווארה ובעתיד, אומר דגן, יתוכננו פתרונות תחבורתיים נוספים לישובי צפון השומרון. "לחדש את צפון השומרון זה להקים את היישובים, להביא את המשפחות, לבנות את התשתיות ולסלול כבישים. צפון השומרון יהיה בעזרת השם מרכז אוכלוסייה ענק. יגורו כאן עשרות ומאות אלפי יהודים".

על שיתוף הפעולה עם הממשלה במהפכה המתחוללת בצפון השומרון, מציין יוסי דגן כי בעבר דובר על המונח 'ממלכתיות' על ידי אותם שרמסו את הממלכתיות בהפגנות קפלן. "מדינת ישראל, לצערנו, הרסה את המקום הזה. ומדינת ישראל בונה את שא-נור ואת חומש מחדש".

"שא-נור הוא לא רק רעיון של אנשים פרטיים. זה לא רק 'חומש תחילה'. זה לא רק עניין של המועצה האזורית שומרון. שא-נור זה פרויקט של מדינת ישראל. הוא התחיל בהחלטת הקבינט בהובלת השר בצלאל סמוטריץ', והיום קורה יחד עם שר הביטחון שקבע את תאריך העלייה יחד עם הצבא ויחד עם כלל משרדי ממשלה שעובדים יחד עם צוות המועצה האזורית שומרון, יחד עם אמנה ומשפחות הגרעין כדי להחזיר את היישוב בצורה מלאה".

על התכניות העתידיות לצפון השומרון מרחיב דגן: "אנחנו עמלים בתכנון, שחלקו כבר נכנס לביצוע, של הקמת ישובים נוספים בצפון השומרון. חומש קיימת וכעת ההרחבה, חומש ב', שלא הייתה קיימת לפני הגירוש, שם נרצח יהודה שרמן הי"ד, שא-נור שבעזרת ה' עולה בצורה מלאה ביום ראשון הקרוב. היעדים הבאים הם גנים וכדים ואנחנו עובדים על זה במלא המרץ. עוד יהיו המון המון יישובים בצפון השומרון. מי שלא רצו יהודים בצפון השומרון יקבלו כאן פי 20 יהודים בצפון השומרון. יהיו כאן פי כמה וכמה יישובים ופי כמה וכמה יהודים".

בהתייחס למשפחות שעולות לישוב המתחדש, מספר דגן כי מדובר ב"משפחות מדהימות, חלקן מהמגורשים, חלקן זוגות צעירים. יש ביקוש גדול מאוד להגיע ובעזרת ה' חוץ מ-16 המשפחות הראשונות יש עוד משפחות רבות שרוצות להגיע. נעבה את היישוב הזה בקיץ. כאן יגורו בע"ה מאות משפחות בעוד לא הרבה זמן".

לקראת העליה המחודשת לקרקע, מספר דגן, קיימו המשפחות מעין תורנויות לנוכחות. דגן עצמו לן בלילה האחרון בשא-נור כאשר הציפייה הגדולה היא ליום ראשון. דגן מציין בהקשר זה כי ההתארגנות כרוכה בהוצאות רבות, "אני קורא לכולם לסייע, לעזור למשפחות שא-נור ולהיות שותפים להקמת הישוב. זו משימה לאומית שאין חשובה ממנה".

דגן מציין כי התב"ע של המקום עדיין לא בתוקף. היא אמנם אושרה להפקדה אבל עדיין לא קיבלה תוקף, וכל עוד לא הוסדר העניין לא תוכל המדינה להשקיע במקום. עוד הוא מציין את ההשקעות הכלכליות המשמעותיות שעוד צפויות גם לאחר תיקוף התב"ע, "בעיקר כשמדובר בישוב שלא מתחיל מאפס אלא ממינוס, כי הייתה כאן ביזה שבר וונדליזם. יש כאן עבודה יקרה מאוד ומשמעותית מאוד בתשתיות", הוא אומר ומציין את שיתוף הפעולה בין המועצה ותנועת אמנה יחד עם המשפחות.

"אני קורא לכל אוהבי ארץ ישראל ועם ישראל שמתרגשים כמונו מהתיקון האדיר וההיסטורי שקורה בשא-נור, היו שותפים. מי שיכול לבוא לגור, שיבוא לגור, מי שלא יכול לבוא לגור, שיעזור, שיתרום, שידרבן עוד אנשים לסייע למשפחות היקרות האלה ולסייע למהלך האדיר הזה של החזרה הביתה לשא-נור ולצפון השומרון. אנחנו מנצחים ביחד. זה הזמן שאנחנו צריכים אתכם איתנו ביחד".

את דבריו חותם דגן בדברי תודה לערוץ 7 על הליווי שנמשך לאורך כל השנים שחלפו מאז ימי העקירה ועד לימים המרגשים וההיסטוריים הללו.

רוצים להיות שותפים לחזרה לשא-נור? לחצו כאן