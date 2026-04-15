ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אחר הצהריים (רביעי) עם ראש ממשלת הונגריה הנבחר, פטר מגיאר, לשיחת היכרות שהוגדרה על ידי לשכת נתניהו כ"חמה".

השיחה נועדה לבסס את הקשר בין המנהיגים לאחר חילופי השלטון בבודפשט, ולתאם את המשכיות הברית האסטרטגית בין המדינות.

במהלך השיחה, הבהיר מגיאר כי בכוונתו להמשיך את המדיניות של קודמו, ויקטור אורבן, בכל הנוגע ליחסים הקרובים עם ישראל.

כמחווה של ידידות, הזמין מגיאר את נתניהו להשתתף בטקס הממלכתי לציון 70 שנים ל"מרד ההונגרי" - אירוע היסטורי מכונן עבור העם ההונגרי. ראש הממשלה נתניהו השיב בחיוב להזמנה והזמין מצדו את מגיאר למפגש ממשלות שייערך בירושלים.

"ראש הממשלה נתניהו הביע את ביטחונו שהיחסים החמים שהיו עם ראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן יימשכו גם בתקופת כהונתו של מגיאר", נמסר מלשכת ראש הממשלה.

השניים סיכמו כי שרי החוץ של ישראל והונגריה ייפגשו בהקדם האפשרי כדי לדון בפרטי שיתוף הפעולה ובשימור הציר המדיני ההדוק בין ירושלים לבודפשט.