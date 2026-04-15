הקריאה של אלחנן גלט לשר קיש צילום: דוברות

מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, קרא היום (רביעי) לשר החינוך יואב קיש לקבל החלטה אמיצה ולהוסיף ימי לימוד במערכת החינוך על חשבון החופש הגדול הקרוב.

גלט אמר את הדברים במהלך אירוע סיום של מגמת מחשבת ישראל שנערך בירושלים, בהשתתפות מאות תלמידי ותלמידות הרשת.

לדברי גלט, המציאות הביטחונית והשיבושים שחוותה מערכת החינוך במהלך חודשי המלחמה מחייבים תקופת לימודים נוספת כדי לצמצם פערים לימודיים ורגשיים. "דווקא בתקופת המלחמה הזאת, צריך לתת תקופת לימודים נוספת, גם אם צריך לקצר את החופש הגדול", הדגיש.

הוא פנה ישירות לשר החינוך בקריאה "להוביל במנהיגות ובאחריות" את המהלך, וציין כי צוותי ההוראה בשטח מוכנים ומעוניינים להמשיך בעשייה החינוכית למרות העומס.