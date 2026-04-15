הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, קיים היום (רביעי) סיור עומק ביישובי השומרון ובעיר אריאל.

הביקור נערך בליווי השר לשעבר מתן כהנא וסגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון, ובמהלכו נפגש איזנקוט לשיחה ארוכה ומקיפה עם ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן.

הסיור עבר ביישובים ברוכין ופדואל, בחוות שובאל ואריאל, שם ביקר איזנקוט באוניברסיטה ונפגש עם ראש העירייה, יאיר שטבון.

איזנקוט, שמכיר את גזרת יהודה ושומרון מתקופת כהונתו כמפקד האוגדה, קיבל סקירה נרחבת על ההתפתחות האזרחית המואצת באזור לצד האתגרים הביטחוניים המורכבים.

במהלך המפגשים הביע איזנקוט הערכה רבה לתושבי השומרון על חלקם המכריע במאמץ המלחמתי. הוא ציין לשבח את שיעורי הגיוס הגבוהים ליחידות הלוחמות ואת עמידתם האיתנה של היישובים בחזית.

"ההתפתחות בשטח והיקף הפעילות מרשימים מאוד", ציין איזנקוט, והדגיש את החשיבות של חיזוק המרכיבים האזרחיים לצד הביטחוניים במציאות הנוכחית.