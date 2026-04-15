הרמטכ"ל בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, אייל זמיר, סייר היום (רביעי) עם צמרת צה"ל בגזרה המערבית של דרום לבנון, שם פועלת אוגדה 162. במהלך הביקור, שכלל תצפית והערכת מצב בשטח, חשף הרמטכ"ל כי צה"ל נערך להמשך המערכה הישירה מול טהראן.

"אתמול אישרנו תוכניות להמשך - הן בלבנון והן באיראן. פגענו במשטר האיראני קשה והפשטנו אותם מיכולות הגנה. מטוסי חיל האוויר חמושים והמטרות מוזנות - אנחנו יודעים להזניק אותם באופן מיידי", הדגיש זמיר.

בסקירתו על הלחימה בחיזבאללה, ציין הרמטכ"ל את הפגיעה האנושה בארגון, המונה כעת למעלה מ-1,700 מחבלים שחוסלו מתחילת המערכה. זמיר עדכן כי כוחות אוגדה 162 פועלים כעת לטיהור כפרי הטרור במרחב בית ליף, במקביל למתקפה של אוגדה 98 על בינת ג'בייל. "הנחיתי שכל השטח בדרום לבנון עד קו הליטאני יהפוך לשטח השמדה עבור מחבלי חיזבאללה", הצהיר.

"כשאתם מביטים לאחור, אתם רואים את חניתה, זרעית ושלומי - אנחנו נלחמים בשביל לאפשר להם שקט וביטחון ארוך טווח. חיזבאללה מוחלש ומבודד בלבנון, אנחנו נעים קדימה עד להסרת האיום", סיכם זמיר.