הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה הערב (רביעי) את מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, המצביע על עלייה חודשית של 0.4%.

הנתון המעודד ביותר עבור המשק הוא האינפלציה השנתית (מרץ 2026 לעומת מרץ 2025), שהתייצבה על 1.9% - נתון הנמצא בתוך טווח היעד של בנק ישראל ומעיד על יציבות מחירים יחסית למרות המצב הביטחוני.

עליות המחירים הבולטות נרשמו בסעיפי הירקות הטריים שזינקו ב-5.2% וסעיף ההלבשה שעלה ב-3.0%. גם סעיפי הדיור (0.5%), התחבורה והתקשורת (0.4%) רשמו עליות מתונות. מנגד, ירידות מחירים של 0.3% נרשמו בסעיפי הריהוט, הציוד לבית וסעיף ה"שונות".

למרות היציבות במדד הכללי, שוק השכירות ממשיך להכביד על הכיס. שוכרים שחידשו חוזה חוו עלייה של 2.2%. שוכרים חדשים (בדירות בהן התחלף דייר) נאלצו לשלם 5.9% יותר בממוצע. חשוב לציין כי עבור רוב השוכרים הנמצאים תחת חוזה קיים, המחיר לא השתנה במהלך השנה.

מדד מחירי הדירות מציג תמונה מעורבת עם נטייה לירידה: בחישוב חודשי נרשמה ירידה קלה של 0.1% במחירי הדירות.

בחישוב שנתי: מחירי הדירות בישראל ירדו ב-1.7% בממוצע. בעוד שבתל אביב נרשמה צניחה שנתית של 5.1% ובמרכז ירידה של 3.1%, בירושלים נרשמה עלייה חדה של 4.0% ובמחוז הצפון עלייה של 2.2%.

המדד השנתי של הדירות החדשות רשם ירידה משמעותית של 3.9%.

מדד תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.2% במרץ, כאשר בחישוב שנתי הוא עלה ב-2.1% - בעיקר בשל התייקרות שכר העבודה בענף (4.4%). בתעשייה המקומית נרשמה עלייה חודשית של 0.8% במדד התפוקה, בעיקר בשל התייקרות מוצרי נפט והלבשה, אך בחישוב שנתי המדד נמצא בירידה של 2.9%.