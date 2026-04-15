נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מצולה שיגרה אתמול אזהרה חריפה בפתיחת כנס איגוד הארגונים היהודיים באירופה (EJA) בבריסל כשהצהירה כי "החיים היהודיים באירופה נמצאים תחת מתקפה".

בכנס השתתפו למעלה ממאה מנהיגים יהודים, בכירים פוליטיים ודיפלומטים מכל רחבי היבשת.

הכנס, שנערך תחת הכותרת "קהילות יהודיות בחזית אינתיפאדה גלובלית", עסק בעלייה הדרמטית באנטישמיות, בהסלמה באלימות ובתחושת חוסר הביטחון ההולכת וגוברת בקרב יהודים באירופה. במרכז הדיונים: דרישה להעניק ליהודים מעמד של מיעוט מוגן מיוחד, שיבטיח הגנות משפטיות מחייבות וביטחון פיזי.

בנאומה, מצולה הגדירה את המצב ככישלון של אירופה: "בתי כנסת מותקפים. בתי ספר יהודיים מסומנים כמטרה. אמבולנסים מוצתים. משפחות יהודיות חוששות ללכת ברחובות. אלו לא מקרים בודדים, מדובר במתקפה ישירה על כל מה שאירופה אמורה לייצג".

מצולה הזהירה מפני נורמליזציה מסוכנת של אנטישמיות מאז מתקפת ה-7 באוקטובר: "אנחנו רואים תיאוריות קונספירציה מחליפות עובדות, קורבנות מואשמים, וסטריאוטיפים אנטישמיים ישנים חוזרים הפעם בפיהם של צעירים. כך זה מתחיל, ואירופה יודעת היטב לאן זה עלול להוביל אם לא עוצרים את זה בזמן".

היא הגדירה את האנטישמיות כ"רעל" והדגישה: "אי אפשר להכיל את זה ואי אפשר להתעלם מזה. חייבים לעקור את זה מהשורש. אירופה חייבת להיות מקום שבו יהודים יכולים לחיות בביטחון ובלי פחד. מקום שבו חבישת כיפה אינה סכנה, וילדים לא צריכים אבטחה חמושה כדי ללכת לבית הספר".

יו"ר איגוד הארגונים היהודיים באירופה, הרב מנחם מרגולין, הפנה אצבע מאשימה כלפי ממשלות אירופה: "אנחנו כבר לא מדברים על תופעה, אנחנו מדברים על מציאות. כשהתקפות נגד יהודים הופכות לשגרה, כשהורים חוששים לשלוח ילדים לבית ספר וכשקהילות חיות מאחורי מחסומים - זה סימן ברור שמשהו יסודי נשבר".

לדבריו, "זה לא רק כישלון להגן על יהודים. זה כישלון של אירופה להגן על עצמה. אם לא ייקבעו כללים חדשים והגנות אמיתיות, העתיד של החיים היהודיים כאן יעמוד בסימן שאלה".

נציב האיחוד האירופי אוליבר ורהלי הצהיר: "לאנטישמיות אין מקום באירופה - לא ברחובות שלנו, לא במוסדות שלנו, ולא ברשת. אירופה חייבת להגיב לאיום הזה בבהירות, בעקביות ובנחישות. משום שאין מדובר רק באיום על הקהילות היהודיות, זהו מבחן לחברות הדמוקרטיות שלנו".

לדבריו, "אם אירופה לא מצליחה להגן על המיעוט היהודי שלה, היא נכשלת בהגנה על עצמה. החיים היהודיים הם חלק בלתי נפרד מאירופה מזה מאות שנים. המסורות היהודיות שייכות לאירופה, ולקהילות היהודיות יש הזכות לחיות בביטחון, בכבוד ובחופש".

במהלך הכנס מתקיימים דיונים אינטנסיביים על דרכי ההתמודדות עם קיצוניות, כשלי מדיניות והצורך בהגברת ההגנה על הקהילות היהודיות. קבוצות עבודה ייעודיות עוסקות בגיבוש מתווה מעשי למעמד מיעוט מוגן הכולל חינוך, חופש דת והגנות משפטיות.