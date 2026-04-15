עו"ד נתי רום המייצג את לוחם המילואים העצור צילום: דוברות

בית משפט השלום בפתח תקווה דחה היום (רביעי) את בקשת המשטרה והשב"כ להאריך ב-12 ימים את מעצרו של לוחם מילואים כבן 25, והסתפק בהארכת מעצר של יומיים בלבד.

הלוחם, תושב השומרון ששירת מאות ימי מילואים כלוחם בגדוד דוכיפת ולחם בעזה, חשוד במעורבות בהרג מחבל פלסטיני במהלך אירוע שהתרחש לפני כחודש סמוך לכפר קוצרא.

לפי הדיווח, האירוע החל בתקיפה של ערבים נגד רועי צאן יהודים במרחב. כוחות ביטחון אזרחיים וצבאיים הוקפצו למקום כדי לסייע לרועים ולהדוף את התוקפים. בדיון בבית המשפט נחשף כי הפלסטיני שמת הוא מחבל חמאס שהיה מעורב בעבר באירוע לינץ' קשה בנערים יהודים שטיילו סמוך ליישוב מגדלים לרגל בר מצווה. חמאס אף פרסם הודעת אבל רשמית והספדים לאחר מותו.

הלוחם נעצר לפנות בוקר על ידי השב"כ ונלקח למתקן חקירות תחת צו מניעת מפגש עם עורך דין - כלי משפטי קיצוני המשמש בדרך כלל נגד פעילי טרור. ערר שהגיש ארגון "חוננו" נגד הצו נדחה.

עו"ד נתי רום, המייצג את הלוחם, תקף בחריפות את התנהלות רשויות האכיפה. "כואב לראות לוחם במילואים שהמדינה עושה שימוש כנגדו בכלים הכי חריגים, שמשמשים כנגד הגרועים שבאויבינו. בשעת מלחמה זה כואב שבעתיים. שאלנו את היחידה החוקרת אם הם מודעים לכך שמדובר בפעיל חמאס שהשתתף בלינץ' בילדים, והם השיבו שזה 'לא רלוונטי'. מדובר בלוחם ללא עבר פלילי שביצע את תפקידו תחת תקיפה".