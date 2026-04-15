היישוב מעוז צור, שעלה לקרקע באופן רשמי רק בשבוע שעבר כחלק מתנופת ההתיישבות בבנימין, ממשיך להתקדם בקצב מהיר: משפחות ראשונות כבר נכנסו לשטח, עבודות הפיתוח נמשכות - וכעת גם במפת הדרכים הדיגיטלית של ישראל, היישוב כבר מסומן ונגיש לכל.

במועצת בנימין אומרים כי "הופעתו של מעוז צור בוויז מבטאת לא רק עדכון טכנולוגי, אלא אמירה ברורה: היישוב החדש איננו נקודה זמנית - אלא חלק בלתי נפרד ממפת ההתיישבות של מדינת ישראל".

ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, ציין כי "בנימין על המפה - פשוטו כמשמעו. זה לא רק עניין טכני של אפליקציה, אלא ביטוי למציאות שאנחנו יוצרים כאן: בונים, מתיישבים וקובעים עובדות בשטח. מעוז צור הוא עוד חוליה בהתבססות ההתיישבות בבנימין - ואנחנו נמשיך לפתח ולהרחיב את האחיזה שלנו בכל מרחבי האזור".