ההנהגה הערבית בנגב נערכת למאבק נגד יישום תוכנית השר עמיחי שיקלי להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב.

מעיקל אל-הוואשלה, מוועדת השטח במועצה האזורית של הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אומר כי הרשויות בישראל חותרות לרוקן את השטח מבעלי האדמה המקוריים. "לנו הבעלות על האדמה מלפני שלטון הטורקים, והיא רשומה בארכיון הטורקי ובארכיון הבריטי, ומדינת ישראל יודעת שהאדמה שייכת לנו", אמר אל-הוואשלה.

בשיחה עם אתר החדשות "אל-ג'רמק" אמר אל-הוואשלה כי התקשורת הערבית מבינה את מצבם של הבדואים, ואילו התקשורת הפונה לציבור היהודי מסתפקת בדיווח אינפורמטיבי על ההחלטות שהתקבלו בישיבות של אנשי הציבור שדנו במצב.

אל-הוואשלה ציין כי הציבור הבדואי מתכוון למחות נגד תוכנית הממשלה, וליזום מסע הסברה במועצות המקומיות בנגב כדי לסכל אותה באמצעות פעילות בשני מישורים: פוליטי ותקשורתי.

בהקשר התקשורתי אמר אל-הוואשלה: "יש לנו עיתונאי שעבד בעיתון 'הארץ', והאדם הזה מעביר את החדשות בדיוק כפי שאנחנו מבקשים ממנו. הוא עובד במועצה האזורית, ובאמצעותו אנחנו מצליחים להעביר מה שאנחנו רוצים".

לדבריו, "יש לנו גם את פורום הרשויות המקומיות בנגב, את הוועדה העליונה להנחיית ערביי הנגב וגם את המועצה האזורית של הכפרים הבלתי מוכרים. יחד נתמודד מול הפרויקט וההחלטה הזו".