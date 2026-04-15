ועידת רבני הציונות הדתית התכנסה היום (רביעי) בבית מורשת הרב דרוקמן באור עציון, תחת הכותרת "עולים קומה".

הכינוס מהווה אבן דרך קריטית ושלב מקדים לקראת ועידת החמ"ד הראשונה, שצפויה להתקיים בקרוב בירושלים.

הוועידה הפגישה לראשונה מזה עשורים את כלל זרמי ההנהגה הרוחנית של הציונות הדתית - ראשי ישיבות גבוהות, רבני יישובים, ראשות מדרשות ורבניות, במטרה לגבש את הבסיס התורני והחזון החינוכי לדור הבא.

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר פתח את הוועידה בהדגשת השילוב הייחודי של החמ"ד בין מסורת לחיבור מעגלים רחבים. "בית המדרש שלנו הוא בית מדרש שפתוח לכולם, לכל מי שרוצה להתקרב לקודש יש מקום", אמר.

הרב יעקב אריאל, עמד על חשיבות החינוך הממלכתי-דתי המחנך מתוך זהות יהודית עמוקה.

הרבנית חנה הנקין, ראש מדרשת "נשמת", הגדירה את המפגש כ"דבר הכי נכון לעומקה של דרך הציונות הדתית".

הרב שמעון לפיד, ראש ישיבת "אור עציון", הזכיר את מורשתו של הרב דרוקמן זצ"ל. "המשימה שלנו היא לדאוג שהטובים ביותר יגיעו לחינוך".

ראש מינהל החמ"ד, הרב יוני סמואל, שהוביל את היוזמה, הדגיש כי הוועידה אינה רק מהלך של הנהגה, אלא שותפות אמת עם השטח. במסגרת ההכנות הושק שאלון מקצועי עליו השיבו למעלה מ-1,500 הורים, מורים ומנהלים, לצד ועדות הכנה שכללו 80 אנשי ציבור.

סגנית ראש מינהל החמ"ד, מיכל דה האן, המובילה את המהלך המקצועי, הסבירה כי מדובר ב"מיני ועידה" שבה הרבנים והרבניות דנים בנושאי הליבה שיעצבו את תוכניות העבודה העתידיות של המערכת.

המסקנות ותוצרי הדיונים ממפגש הרבנים יועברו לקבוצות המשימה שיציגו את החזון הסופי בוועידת החמ"ד שם ייקבעו היעדים להצעדת החינוך הדתי קומה נוספת קדימה.

צילום: דביר סויסה

