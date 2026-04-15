ועדת המינויים למינוי ראשי נציגויות בחו"ל, בראשות שר החוץ גדעון סער, אישרה הערב (רביעי) מינוי היסטורי. מיכאל לוטם יכהן כשגריר ישראל הראשון ברפובליקה של סומלילנד.

בשלב הראשון יפעל לוטם כשגריר לא תושב, כחלק מביסוס היחסים הדיפלומטיים הטריים בין המדינות. לוטם הוא מהדיפלומטים המנוסים במערך החוץ הישראלי. הוא מכהן כיום כשגריר נייד כלכלי ליבשת אפריקה, ובעברו שירת כשגריר ישראל בקניה, אזרבייג'אן וקזחסטן. ניסיונו הרב ביבשת אפריקה ובמדינות מוסלמיות מתונות נחשב לנכס משמעותי בבניית הנציגות החדשה.

בדצמבר הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו על הכרה רשמית של ישראל בסומלילנד כמדינה עצמאית, במהלך שיחת וידאו מתוקשרת עם הנשיא אבדירחמן מוחמד עבדילאהי.

חודש לאחר מכן ביקר שר החוץ גדעון סער בסומלילנד וסיכם על פתיחת שגרירויות הדדית.

במהלך ביקורו הדגיש השר סער את חשיבות הקשר עם המדינה האפריקאית. "בשונה מ'פלסטין' - סומלילנד איננה מדינה וירטואלית. זו מדינה מתפקדת לכל דבר, היא פרו-מערבית וידידותית לישראל".

מינוי שגריר לסומלילנד נחשב לצעד אסטרטגי ראשון במעלה עבור ישראל בקרן אפריקה. סומלילנד, שהכריזה על עצמאותה מסומליה ב-1991 אך זכתה להכרה בינלאומית מוגבלת עד כה, מהווה נקודת אחיזה חשובה בנתיבי השיט בים האדום. היחסים ההדוקים צפויים לכלול שיתופי פעולה בתחומי הביטחון, החקלאות והכלכלה.