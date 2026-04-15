דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הערב (רביעי) הצהרה בצל הדיווחים על הפסקת אש בלבנון והתחמק מלהציג את עמדת הצבא בנושא.

הוא הדגיש כי הצבא ערוך לכל אפשרות אך ההחלטה מצויה בידי הדרג המדיני.

הוא התייחס למחסור בחיילים ובלוחמים בצבא. לדבריו, "בצה"ל חסרים בין 12 ל-15 אלף חיילים, מתוכם 9,000-8,000 לוחמים. אם יהיה גם קיצור שירות, זה אומר פחות פלוגה בגדוד. צריך להאריך את השירות ולתקן את חוק המילואים. אני לא רוצה להתייחס לחוק ספציפי. זה מה שצה"ל צריך".

בתוך כך דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הגיבה בתדרוך לכתבים לדיווחים לפיהם ארה"ב ביקשה להאריך את הפסקת האש באיראן, ואמרה כי הם אינם נכונים.

לדבריה, סבב השיחות הבא בין הצדדים יערך ככל הנראה באיסלאמאבאד.

לוויט הוסיפה: "ראיתי גם דיווחים על פוטנציאל לפגישות ישירות. זה מדובר, אבל זה לא רשמי עד שלא תשמעו מאיתנו בבית הלבן. אנחנו מאמינים בסיכויים לעסקה, הנשיא דיבר על זה אתמול בריאיון וזה לטובתה של איראן להיענות לתנאי הנשיא. הוא היה ברור לגבי הקווים האדומים שלו במשא ומתן לצד השני. אנחנו מתבוננים ורואים איך הם יתנהלו".