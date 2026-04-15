נתניהו: עומדים להכריע את בינת ג'בייל רועי אברהם, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (רביעי) הצהרה בנוגע למערכה בלבנון ובאיראן והתייחס גם לדיווחים על הפסקת אש מול הלבנונים.

"כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבינת ג'בייל, בירת חיזבאללה בדרום לבנון, אנחנו עומדים להכריע את בינת ג'בייל ולחסל את המעוז הגדול הזה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון וגם לפרוס אותו מזרחה למורדות החרמון כדי שנוכל לעזור טוב יותר לאחינו הדרוזים בשעת מצוקה", פתח נתניהו.

הוא ציין כי "במקביל אנחנו מנהלים משא ומתן עם לבנון. המגעים לא התקיימו 40 שנים והוא נערך עכשיו כי אנחנו מאוד חזקים והמדינות באות אלינו - ולא רק לבנון. היעדים במשא ומתן איתם: פירוק חיזבאללה ושלום בר קיימא מתוך עוצמה".

בנוגע לאיראן אמר "ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים עם איראן. המטרות שלנו זהות. אנחנו רוצים לראות את החומר המועשר מוצא מאיראן ורוצים לראות ביטול של יכולת העשרה בתוך איראן ואת פתיחת המיצרים. לקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש".