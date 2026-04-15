מיזם "חיי עולם" שינון על לימוד הגמרא, החל לפני ארבע שנים לזכרו של יונתן חברוני זצ"ל, אברך בית המדרש גבעת שמואל, שנספה באסון מירון. חבריו הקרובים אוהד הייזלר וינון גלזר יזמו את פרויקט הלימוד הגדול במסגרתו נבחנים מידי שנה מאות תלמידי ישיבות מכל קשת הישיבות הציוניות. השנה נבחנו כ-1,600 תלמידים.

במעמד המרגש השתתפו ראשי ישיבות, ראשי בית המדרש ומכובדים נוספים וכן הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, אשר הדגיש את חשיבות ההתעמקות בלימוד התורה במיוחד בתקופתנו והכוח שהתורה מעניקה לעם ישראל ולחיילים בזמן מלחמה.

משה נעמן מנהל בית המדרש סיכם "כבר ארבע שנים, פעמיים בשנה אנחנו עומדים נפעמים ומתרגשים לראות כל כך הרבה לומדי תורה צעירים ומבוגרים, אשר מוכנים לעמול בתורה ולקנות לעצמם קניין עולם. בתור מנהל בית מדרש שאברכיו גם חובשים את ספסלי בית המדרש וגם נלחמים בחזית במילואים, אנחנו ממש מרגישים איך המדרגה הזו של קניין התורה נוסכת רוח מיוחדת בעם ישראל ובאה לידי ביטוי בסוף בחיזוק הרוח של הלוחמים בחזית והאזרחים בעורף".

הרב דוד טורנר ראש בית המדרש בירך את תלמידי החכמים הצעירים שצומחים בבית המדרשות של הציונות הדתית, כמאמר דוד המלך "לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני" והחיים שהתורה מוסיפה בחיי האומה הישראלית.

הרב בנציון אלגזי ראש ישיבת רמת גן סיפר על כך שבצעירותו היה נבחן על דפי גמרא באחד ממבחני הבחירות של המיזמים החרדיים לשינון גמרא. "היינו מעטים מהישיבת הציוניות שהיינו מגיעים להיבחן. אך כשאני עומד היום ורואה מאות תלמידים, לומדי התורה הגואלת, אני מזיל דמעה".

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל

צילום: יאיר קרל