הזמר והשחקן רביב כנר היה מעורב הלילה (רביעי) בתאונת דרכים. כנר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים שם עבר סדרת בדיקות מקיפה. למרבה המזל, התאונה הוגדרה כקלה והוא שוחרר להמשך מנוחה בביתו.

בעקבות התאונה, כנר ייאלץ להיעדר מהבמות בימים הקרובים. מדובר בעיתוי רגיש עבור תיאטרון בית ליסין, שכן המחזמר המצליח "סיפור הפרברים", בו מגלם כנר את התפקיד הראשי, חוזר בימים אלו לבמות לאחר הפוגה ממושכת.

בתיאטרון בית ליסין פעלו במהירות כדי למנוע את ביטול ההצגות. את מקומו של כנר יתפוס השחקן טל גרושקה.

מתיאטרון בית ליסין נמסר "רביב כנר עבר תאונת דרכים קלה ולא יוכל לשחק הערב במחזמר המצליח 'סיפור הפרברים'. אבל בתיאטרון כמו תיאטרון, ההצגה חייבת להימשך ויחליף אותו השחקן טל גרושקה. אנו מאחלים לרביב החלמה מהירה".