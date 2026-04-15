מוקדם יותר היום (רביעי), לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי רקטי בדרום לבנון.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

אתמול נפצע באורח קשה מג"ד 52, סא"ל א', בדרום לבנון,. מדובר במפקד השלישי ברציפות של הגדוד שנפצע במלחמה. סא"ל דניאל אלה ששימש כמפקד הגדוד בתחילת מלחמת "חרבות ברזל" נפצע באורח בינוני במהלך הלחימה ברפיח ביולי 2024.

שלושה חודשים מאוחר יותר נפצע מחליפו בתפקיד, סא"ל יהודה שלו, באורח קשה ועבר תהליך שיקום ארוך.

לפני כן נפצעו עשרה לוחמים, שלושה מהם באורח קשה, אחד בינוני והיתר קל, בהיתקלות עם חוליית מחבלים בבינת ג'בייל.

עם פתיחת האש, השיבו הלוחמים באש לעבר מקורות הירי ובמקביל בוצעה סגירת מעגל מהירה שכללה ירי טנקים ותקיפות מדויקות של חיל האוויר.

במהלך חילופי האש חוסלו שני מחבלים במקום, והמבנה שממנו פעלו הותקף והושמד. מחבל שלישי, שזוהה מנסה להימלט מהזירה תוך כדי האירוע, אותר בתוך זמן קצר וחוסל אף הוא בתקיפה מהאוויר.