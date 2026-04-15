שלושה ימים בלבד עברו מאז הפסידה מכבי ת"א להפועל באר שבע במפח נפש גדול במסגרת מחזור סיום העונה הסדירה של ליגת העל בכדורגל, בתוצאה 3:1.

הערב (רביעי) סידרה לעצמה מכבי ת"א הזדמנות גדולה לנקום באדומים מבירת הנגב כשהעפילו לגמר גביע המדינה בכדורגל, שם יפגשו את באר שבע שהעפילה עוד קודם.

הצהובים מת"א הגיעו למשחק הערב שנערך באצטדיון טדי שבבירה, לעיניי 5,000 צופים בלבד בשל הגבלות פיקוד העורף, כשחובת ההוכחה עליהם. אחרי ההשפלה הביתית הכואבת במשחק הליגה האחרון מול באר שבע, קיוותה מכבי להצליח לעשות צעד שיקרב אותם לעונה נוספת במפעל האירופי.

מול המכבים מת"א ניצבו המכבים מחיפה שבעצמם חווים עונה מסוייטת וקטסטרופלית משלהם, עונה שכנראה נגמרה הערב רשמית וסופית עבורם.

מכבי עלתה ראשונה ליתרון משער בדקה ה-14 של מי אם לא דור פרץ לאחר בישול של אלעד מדמון הצעיר. חיפה השוותה כעבור 3 דקות בלבד מרגליו של איתן אזולאי ושתי הקבוצות ירדו להפסקת המחצית בשיוויון 1:1. דבר לא סיפר על שעתיד לבוא.

המחצית השניה נפתחה בשליטה של החיפאים אך אלה לא השכילו לנצל זאת בכדי לקבוע מהפך ושילמו על כך ביוקר. בדקה ה-58 אסנטה נגח לאחר כדור קרן של רביבו ובדקה ה-76 רביבו בעצמו כבש. קאני רק הצליח לצמק בתוספת הזמן, אך זה היה מעט מדי ומאוחר מדי עבור חיפה שמסיימת את העונה ללא אף תואר ורחוקה מהעפלה לאירופה.

מכבי ת"א? היא מקבלת הזדמנות לצאת מהעונה הזו בכל זאת עם תואר יוקרתי וחשוב. על הדרך אולי לנקום בזו שהוציאה אותה אל מחוץ למאבק האליפות.