שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אומר כי החלטת איראן להפציץ מדינות במפרץ הביאה אותן לפתוח בפני ארה"ב את חשבונות הבנק של המשטר האיראני, כדי שארה"ב תוכל להקפיא את הנכסים.

"האיראנים עשו טעויות שעשויות להתברר כקטלניות בכך שהפציצו את השכנים שלהם במפרץ, ועכשיו הם מוכנים להיות הרבה יותר שקופים בכל הנוגע לכספים, או לבצע חקירה מעמיקה יותר על הכספים שמוחזקים במערכות הבנקאיות שלהם", אמר בסנט.

עוד אמר שר האוצר האמריקני כי ארה"ב העבירה למדינות המפרץ בקשה להקפיא כספים של מפקדי משמרות המהפכה וחברי ההנהגה האיראנית.

בסנט ציין כי ארה"ב העבירה מסר למדינות המפרץ, בדומה למסר שהועבר לחברות כלכליות, שלפיו אם כסף איראני נמצא בבנקים שלהן - ארה"ב מוכנה להטיל סנקציות, ועל האיראנים להבין שהמכה הכלכלית תהיה חמורה לא פחות מהתקיפות הצבאיות.