אחד האנשים המזוהים ביותר עם מערך הדוברות והייעוץ של בנימין נתניהו בעשור האחרון, עופר גולן, הודיע הערב (רביעי) על כוונתו לסיים את תפקידו.

גולן, שליווה את נתניהו בתקופות הסוערות ביותר של כהונתו, עדכן את ראש הממשלה על החלטתו ופרסם הודעת פרידה חמה ומלאת הערכה. "אני מסיים את תפקידי בהערכה עצומה ואמונה יוקדת בשליחותו של ראש הממשלה. צפיתי בהשתאות כיצד הוא מחולל מהלכים היסטוריים שביצרו את המדינה והגדירו אותה מחדש", כתב.

באופן חריג ובולט, בחר גולן להודות אישית גם לרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, ולבני המשפחה, וציין כי זכה לקרבה וליחס חם שהפכו לחלק בלתי נפרד מחייו.

ראש הממשלה נתניהו נפרד מיועצו הקרוב ואמר: "לאורך השנים היה עופר שותף לדרך. הוא פעל במקצועיות ובמסירות רבה, ותרם לי תרומה משמעותית בעצות נבונות".

עזיבת גולן מגיעה זמן קצר לאחר סערת זיו אגמון, הדובר שפוטר בעקבות אמירות גזעניות שנחשפו.