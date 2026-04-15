יועץ בכיר למשרד ההגנה הבריטי למזרח התיכון, הגנרל אדוארד אהלגרן, נפגש מוקדם יותר השנה עם מושלת רמאללה, ליילא ר’נאם, לצורך "עדכון ותדרוך על המצב הביטחוני".

המפגש מעורר ביקורת חריפה בשל העובדה שר'נאם אינה מסתירה את קשריה ההדוקים עם מחבלים שרצחו יהודים.

היא תועדה בחודשים האחרונים בפגישות תמיכה תכופות עם עשרות מחבלים משוחררים, רובם שוחררו בעסקאות האחרונות לאחר שריצו עונשי מאסר ממושכים על פיגועים רצחניים.

בתגובה לפרסום, מסרה שגרירות בריטניה כי מדובר בחלק מ"קשר שוטף" עם הרשות הפלסטינית וכי הם אינם מודעים לטענות הספציפיות על זהות האנשים עמם נפגשת המושלת.

במועצת יש"ע הגיבו בחריפות לפרסום: "מושלת רמאללה מקדמת הסתה ומציגה בפני גורמים בינלאומיים מציאות הפוכה שבה היא מאשימה את ישראל ב'טרור מאורגן'. לא ייתכן שגורם רשמי בכיר ממשרד ההגנה הבריטי ייפגש עם גורם שמעודד הסתה לטרור ויישען על תדרוך חד-צדדי כזה".