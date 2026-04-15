אנשי ציבור, רבנים, גבאים ותושבים מגבעת שמואל פנו במכתב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לשר המשפטים והדתות יריב לוין ולראש העיר יוסי ברודני, בדרישה לקדם מיידית את הליך מינוי רב העיר.

במכתב נטען כי ההליך הוקפא, אף שמספר רבנים ציוניים-דתיים, תלמידי חכמים ראויים, כבר הגישו את מועמדותם.

לטענת החותמים, חלון הזמנים הקיים מוגבל ביותר, ואם לא ימונה גוף בוחר בימים הקרובים, עלולה להיסגר האפשרות למנות רב עיר בקדנציה הנוכחית. עוד נכתב כי מדובר בפרק זמן "קריטי ומכריע", שאינו מאפשר דחייה נוספת, וכי קיים חשש להחמצת הזדמנות היסטורית וכנראה חד-פעמית.

במכתב הודגש כי הדברים נאמרים חרף ההסכמות שהושגו, לדבריהם, עם מפלגת ש"ס, שלפיהן בגבעת שמואל ימונה רב עיר ציוני-דתי, בשונה ממרבית הערים בישראל. החותמים הוסיפו כי אי קיום ההסכמה "אינו מתקבל על הדעת".

החותמים תיארו את גבעת שמואל כעיר בעלת רוב ציוני-דתי משמעותי, קהילה ערכית ותורמת, אשר בניה ובנותיה נושאים בנטל השירות הצבאי, עוסקים בלימוד תורה, פועלים בעשיית חסד ותורמים למדינה ולחברה. לדבריהם, מחדל מתמשך במינוי רב עיר ההולם את אופייה של העיר פוגע ישירות בציבור זה ובערכיו.

עוד נכתב כי מעבר לחשיבות ההנהגה הרבנית, קיים צורך חיוני במענה רוחני, חינוכי וערכי עבור בני הנוער והצעירים בעיר. הכותבים טענו כי בתפקידם כאנשי ציבור המייצגים את הציבור הציוני-דתי, מוטלת על הנמענים אחריות אישית לטפל בנושא באופן מיידי, יעיל ונחוש.

בין החתומים על המכתב נמנים הרב שמואל יניב, הרב שלמה גלרנטר מקהילת "לכו נרננה - קרליבך", הרב אורן שיינברג מקהילת "צעירי הגבעה", הרב יגאל בלאייש, הרב אלי זילכה, עו"ד אליהו יליזרוב, הרב יהודה יונגסטר, עו"ד צביקה ארנברג, הרב שמואל גזבר, הרב ד"ר יאיר הלוי, הרב ישראל וייס, משה נעמן והרב מוטי אפרתי.