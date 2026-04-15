פרסום ראשון: חננאל דורני, מי ששימש כפרויקטור המקצועי של איחוד המועצות המקומיות אלקנה ושער שומרון, הודיע על התפטרותו.

דורני, לשעבר יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת קדומים, שיגר מכתב חריף למנכ"ל משרד הפנים ולאלוף פיקוד המרכז, בו הוא מזהיר כי המהלך הממשלתי הנוכחי נדון לכישלון חרוץ שיפגע אנושות באלפי תושבים.

הוא האשים את משרד הפנים בניהול רשלני ובהתעלמות מוחלטת מאזהרות המומחים, תוך שהוא מבהיר כי אינו מעוניין לשמש כיסוי מקצועי למהלך שלדבריו נועד רק לצורך "סימון וי" פוליטי על חשבון עתיד ההתיישבות.

המכתב חושף שורה של כשלים קריטיים המאיימים על יציבות הרשות המאוחדת, ובראשם בור תקציבי עמוק.

בעוד שמועצת שער שומרון סוחבת חובות של כ-55.7 מיליון ש"ח, משרד הפנים הסכים לכסות פחות ממחצית מהסכום, מה שמותיר את המועצה המאוחדת עם גירעון התחלתי של למעלה מ-31 מיליון ש"ח ללא כל כיסוי.

בנוסף, דורני מצביע על הזנחה קשה בתשתיות בשער שומרון, הכוללת כבישים שבורים, פחת מים חריג הגורם להפסדים כספיים כבדים ומבני ציבור שאינם עומדים בתקני נגישות, כל זאת מבלי שהוקצה תקציב לשיקומם.

לצד הבעיות התקציביות, מזהיר דורני מפני מחדל חמור בתחום החינוך. למעלה מ-100 משפחות חדשות צפויות להיכנס ליישוב עץ אפרים לקראת שנת הלימודים הבאה, אך בשטח אין כיתות לימוד או גני ילדים שיוכלו לקלוט אותם, מצב שעלול להשאיר תלמידים ללא מענה ב-1 בספטמבר.

במקביל חשף כי ב-90% מהבתים בשערי תקווה קיימות חריגות בנייה, מה שצפוי לייצר עומס אכיפתי ומשפטי אדיר, שהרשות החדשה לא תוכל לנהל ללא משאבים ייעודיים.

בסיום דבריו תקף דורני את ההחלטה הפוליטית לקצר את כהונת ההנהגה הנוכחית ולקיים בחירות כבר באמצע שנת 2027.

לדבריו, ביצוע מיזוג מורכב כל כך תחת "חרב" של קמפיין בחירות הוא חוסר היגיון מקצועי שמונע את השקט התעשייתי הנדרש לבניית התשתית הארגונית.

הוא סיכם באזהרה כי ללא שינוי דרמטי בגישת הממשלה ובתקצוב, המהלך יוביל לכאוס ניהולי ולקריסה כלכלית מיומה הראשון של המועצה המאוחדת.

"תפקידי כפרויקטור אינו מסתכם בליווי טכני של כישלון איחוד ידוע מראש. חובתי המקצועית בשלב זה הייתה להצביע על הפעולות הנדרשות טרם האיחוד ליצירת תנאים שיבטיחו את הצלחתו. לאור העובדה המצערת שמשרד הפנים בחר להתעלם מהמלצותיי, מדוחותיי ומהמציאות הכואבת בשטח, איני רואה עוד טעם בהמשך עבודתי. איחוד רשויות הוא מהלך אסטרטגי שאמור להיטיב עם הציבור, אך באופן שבו הוא מבוצע כרגע - ללא תשתית, ללא תקציב וללא אחריות - הוא נועד, כאמור, לכישלון ויערער את יציבות הרשויות.

לאור התעלמות מתמשכת של המשרד מפניותיי, ובעיקר, אי נכונותו להעמיד את הכלים המינימליים הנדרשים טרם האיחוד ואחריו להצלחת המהלך, לא אוכל להמשיך ולתת יד למהלך המובל בעיניים עצומות אל עברי פי פחת. איני מעונין לשמש כחותמת גומי להליך שנדון מראש לכישלון", כתב דורני.