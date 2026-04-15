אירוע אנטישמי חמור התרחש השבוע בצפון לונדון, כאשר אלמונים תקפו את בית הכנסת פינצ'לי הרפורמי.

משטרת המטרופוליטן של לונדון הודיעה היום (רביעי) כי פתחה בחקירה רשמית ומטפלת במקרה כפשע שנאה על רקע אנטישמי. בעקבות התקרית, הרשויות בבריטניה תיגברו באופן משמעותי את נוכחות השוטרים באזור הבניין ובקרב מוסדות יהודיים נוספים בקהילה.

לפי פרטי החקירה הראשוניים שנמסרו על ידי דובר משטרת המטרופוליטן, שני חשודים שלבשו בגדים כהים וכיסו את פניהם הגיעו למתחם בית הכנסת זמן קצר לאחר חצות. החשודים זרקו לעבר המבנה שני בקבוקים המכילים דלק, שנחשדו כבקבוקי תבערה, יחד עם לבנה שנועדה לנפץ את שמשות המקום.

למרבה המזל, הבקבוקים לא התלקחו כפי שתוכנן, ובכך נמנעה דליקה שיכולה הייתה להסתיים באסון כבד.

מהנהגת בית הכנסת נמסר כי באירוע לא היו נפגעים בנפש ולא נגרם נזק פיזי למבנה, אך התחושות בקהילה קשות מאוד על רקע העלייה באירועים האנטישמיים בבריטניה.

כוחות הביטחון המקומיים פועלים כעת לאיתור החשודים באמצעות מצלמות האבטחה הפזורות באזור ומבקשים מהציבור לסייע בכל מידע שעשוי להוביל למעצרם של המעורבים בניסיון ההצתה.