מרגש | אלמנת הלוחם זיו חן ז"ל נישאה בשנית

הלל חן, שאיבדה את בעלה רס"ל במיל' זיו חן ז"ל שנהרג בקרב לפני כשנתיים בדרום רצועת עזה, נישאה מחדש לבחיר ליבה יהושע קרוננגולד.

השניים עמדו תחת החופה יחד עם אריאל, הבן שנולד להלל אחרי נפילתו של זיו ז"ל.

הם התארסו לפני כחודשיים ואז כתבה הלל בחשבון האינסטגרם שלה "כל כך הרבה פעמים רץ לי בראש איך לספר לכם ומה לכתוב ובסוף מרגיש שפשוט אין מילים בינתיים. "'וּלֵא הֶאֱמַנְתִּי לִרְאוֹת בְּטוּב ה’ בְּאֶרֶץ חַיִּים. קַוֵּה אֶל ה’ חֲזַק וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ וְקַוֵּה אֶל ה’'. תודה עליכם, שמירה והגנה לכל הלבבות ולכל הגיבורים והגיבורות ושבוע של שמחות שיתהפך הכל לטוב גלוי בארץ חיים".

רס"ל (במיל') זיו חן, בוגר ישיבת ההסדר בירוחם בן 27 מכפר סבא, נפל בקרב בדרום רצועת עזה בפברואר 204). חן, שהיה מוזיקאי, הותיר אחריו את רעייתו הלל, שהייתה אז בהיריון, והותיר מורשת של שירים שהלחין, בהם לחן לפסוקי תהילים שיצא לאור לאחר מותו.