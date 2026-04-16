פלטפורמת הסטרימינג Apple TV פרסמה הלילה (חמישי) את הטריילר לסדרה "הבת", דרמה חדשה של קשת 12, שתושק ברחבי העולם ב-8 במאי, לאחר שתעלה לשידור בקשת 12 לפני סוף חודש אפריל.

הסדרה כוללת שמונה פרקים, שצולמו בהודו, גיאורגיה וישראל. היא נוצרה על ידי אדם ביזנסקי ("המדובב") ודנה אידיסיס ("על הספקטרום"), נכתבה על ידי ביזנסקי, ומככבות בה לירז חממי ("מנאייכ", "ילד רע") וטליה לין רון בתפקיד הטלוויזיוני הראשון שלה.

העלילה עוקבת אחר אורנה (חממי) ובתה גלי (רון), שחופשתן הופכת לסיוט כאשר גלי נעצרת במוסקבה בחשד להברחת סמים. אורנה מסרבת לקבל את ההאשמות ויוצאת למסע סבוך לחקר האמת, גם לגבי בתה - מסע שמסבך אותה ברשת קטלנית של פשע ושחיתות מחוץ לגבולות המדינה, וגם בשאלה מה היא באמת יודעת כאם על בתה.

לצד חממי ורון משתתפים בסדרה עמיר חדד, שמככב בימים אלה בגרסה הצרפתית ל"להיות איתה", יוסי מרשק, יבגניה דודינה, ולדימיר פרידמן, קובי פרג' ולב לוין. הבימוי הופקד בידי יונתן גורפינקל ("שש פעמים"), וההפקה בידי איתן מנצורי ויהונתן דובק מספירו סרטים, שחתומים גם על "בשבילה גיבורים עפים".

הסדרה נמכרה ל-Apple TV בחודש פברואר האחרון, באחת מעסקאות המכירה הגדולות בתולדות קשת אינטרנשיונל, עוד לפני עלייתה לשידור בישראל.

