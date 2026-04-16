על רקע הדיווחים על מגעים מדיניים להפסקת אש בלבנון, בצה"ל מציבים תנאים מבצעיים ההכרחיים לכל הסכם עתידי שיבטיח את ביטחון תושבי הצפון.

בעיתון "ידיעות אחרונות" פורסם כי הצבא הגדיר שלושה תנאי סף מרכזיים המוצגים לדרג המדיני כבסיס לכל הסדר: יצירת מרחב חיץ סטרילי מדרום לנהר הליטני שיהיה נקי לחלוטין מנוכחות פעילי חיזבאללה ומתשתיות הטרור שלהם, שמירה על חופש פעולה צבאי מלא של צה"ל להסרת איומים מיידיים בכל רחבי לבנון כולל באזורים מצפון לליטני והתנעת תהליך ארוך טווח לפירוק חיזבאללה מנשקו, תחת מנגנון פיקוח בינלאומי בהובלה אמריקנית.

למרות השיח על מו"מ, בצה"ל מבהירים כי נכון לשעה זו לא התקבלה כל הנחיה להיערך להפסקת אש, והפעילות המלחמתית בשטח נמשכת בעוצמה רבה.

הרמטכ"ל זמיר הדגיש את הדברים בשיחות שקיים עם הנהגת יישובי קו העימות. "נהיה חוצץ לפני היישובים ונפעל על מנת להבטיח ביטחון ארוך טווח", אמר הרמטכ"ל.