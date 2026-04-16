לפני הכול חובה לחזור על עקרון יסוד בשירות הצבאי:

אין, ולא ייתכן, שוויון בשירות צבאי. לא ייתכן שוויון בין לוחמים לבין משרתים בעורף, גם אם כולם מסורים בלב שלם, משום שהלוחמים מוכנים לסכן את חייהם.

מי שאינו מבין זאת - חסרה לו הבנה בסיסית, ואין לו כל אפשרות לשפוט בשאלות קריטיות של שירות צבאי.

בתחומי הספורט ברור ומובן לכל בר-דעת שאי אפשר לכפות על קבוצות ומועדונים משחק משותף של גברים ונשים - לא בכדורגל ובכדורסל, לא בריצות ובקפיצות, לא בשחייה ולא בהתעמלות. זאת, מפני שגוף האישה שונה מגוף הגבר במידה כזו שאין אפשרות לכפות 'שוויון' הזוי בתחרויות ספורט.

מדוע, אם כן, בשירות בצה"ל הפך הדבר לאפשרי - להכניס נשים וגברים יחד לטנקים - בעיקר בתפיסתם של שופטי בג"ץ, ואף בהסכמה רחבה?

מפני שמתנהל כאן מאבק חריף על אופיו של צה"ל כצבא העם: 'אסור לתת ל'דוסים' להשתלט על רוחו של צה"ל'. אומנם, חייבים לגייס את כל 'החרדים' בדגל 'השוויון', אך יש להבטיח שהשירות הצבאי 'יפתח את ליבותיהם ואת עיניהם' של 'הדוסים', והם יהפכו ל'ישראלים', וישאירו מאחוריהם את השקפות העולם שעליהן גדלו. לכן, עליהם לאמץ את השקפת העולם 'החילונית-ליברלית', שכן השירות בצה"ל הוא 'החינוך הישראלי'.

כל זאת הזוי בדיוק כמו ניסיון לכפות על עולם הספורט תחרויות משותפות לגברים ולנשים, בטענה ש'שוויון' הוא עקרון העל, ותחרויות נפרדות 'פוגעות בשוויון'.

כמובן, נשים יכולות לשרת בצה"ל בתחומים רבים שבהם ההבדל הגופני אינו משפיע, וכבר הוכח עד כמה תצפיתניות היו טובות יותר מכמה קודקודים. אני מכיר משרתת בניווט, והיא וחברותיה עושות עבודה מופלאה. אולם כל זאת מתבטל בתפקידי לחימה הדורשים מאמץ גופני מיוחד, ולא מעט בנות כבר שילמו מחיר כבד על ניסיונות כאלה.

אילו שופטי בג"ץ היו מבינים את גודל האבסורד, הם גם לא היו דורשים 'שוויון' בגיוס חרדים, אלא שואפים לשיתוף מרבי של חרדים המעוניינים להתגייס אך חוששים - וזאת בשיתוף מלא עם הרבנים החרדים ועם מפקדי צה"ל. כידוע, רוח הלחימה היא המנוע העיקרי של צה"ל כצבא העם, ולכן אין כל טעם בגיוס בכפייה.

באותה מידה, חייבים שופטי בג"ץ להבין שהכנסת חיילות עם חיילים לאותם טנקים היא דרישה הזויה, בדומה לקבוצות ספורט מעורבות.

הבעיה החמורה ביותר של שופטי בג"ץ אינה רק 'חריגה מסמכות', אלא חריגה חמורה מתובנה אנושית בסיסית, הנובעת מלחצים הזויים של המוני פחדנים מפני השתלטות של 'הדוסים-המשיחיים' על צה"ל, על מרחבי הארץ ועל המדינה.

אילו היה שר משטרה בממשלות ישראל מנסה להשפיע על מערכות המשטרה להפנים ערכים 'ליברליים-נאורים', מי היה מעלה בדעתו לדרוש מבג"ץ שיחייב את ראש הממשלה לפטרו?

מי שאינו מבין דברים בסיסיים כאלה אינו יכול לשרת את מדינת ישראל - לא בפרקליטות המדינה, ובוודאי לא בבתי המשפט של מדינת ישראל.