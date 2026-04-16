שוטר שעסק בשמירה על תחנת המשטרה בבית שאן זיהה חוליית פורצים שנכנסו למסעדה קרובה. הוא קפץ מעל שער התחנה ורדף אחריהם עד למעצרם.

האירוע התרחש לפני כשבועיים בשעות הלילה. השוטר זיהה שוטר דמויות רעולות פנים יוצאות מכיוון המסעדה עם חפצים בידיהם.

עם זיהוי החשודים, שוטרי המחוז הצפוני חתרו למגע והחלו במרדף אחרי הדמויות עד שנעצרו. התברר שגנבו את קופת העסק וקופות הצדקה שהוצבו בו.

מחומר החקירה עלה, כי שלושת העצורים, בני זוג וחבר נוסף,, הגיעו למסעדה כאשר האישה שימשה כתצפיתנית בעוד שני הגברים שברו את דלת הכניסה וגנבו קופות צדקה ואת קופת העסק בה היה כסף מזומן. אחד החשודים היה אמור להימצא באותה עת במעצר בית.

נגד השלושה הוגשו כתבי אישום בבית משפט השלום בטבריה.