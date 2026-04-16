אב בית הדין ויז'ניץ בקבר יוסף: "אתם שומרים עלינו" רועי חדי

אלפי מתפללים נכנסו הלילה (חמישי) לקבר יוסף שבשכם שבשומרון. הכניסה התקיימה כחלק מהכניסות הקבועות של המועצה האזורית שומרון, בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה, ובליווי ובאבטחת כוחות צה"ל מחטיבת שומרון יחד עם משמר הגבול ומשטרת ישראל.

בין הנכנסים היו ראש המועצה, אב"ד ויז'ניץ הרב חיים מאיר הגר, מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, מח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, קצין הגמ"ר פיקוד מרכז סא"ל אליצור טרבלסי, בני משפחות שכולות ואלפי מתפללים.

ביקור בנו הבכור של האדמו"ר המכהן גם כאב בית הדין מעורר התרגשות גדולה בחסידות, מכיוון שלפני כעשר שנים הגיע האדמו"ר עצמו לביקור בקבר יוסף, ובנוסף קבע מזוזה בפתח מבנה הציון.

הרב הגר נשא דברים במעמד ואמר "אני רוצה לברך את התושבים של האזור, שיש להם את הזכות לבנות את ארץ ישראל, בזכות זה שאנחנו יכולים לבוא לקבר יוסף. השם יעזור שיהיה לכם אך טוב: ברוחניות ובגשמיות. ובזה שאתם שומרים עלינו, על עם ישראל, שיהיה לכם גם שמירה ויהיה לכם רק בשמחות ובלי בעיות. והכל יהיה על מי מנוחות עד שיגאלנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן".

יוסי דגן הוסיף "גם אנחנו, כולנו, בשם כל תושבי השומרון, מברכים את כבוד הרב, ואת הרבי - שתהיה בעזרת השם רפואה שלמה. בזכות התפילה הקדושה שלכם כאן, בזכות שאנחנו ביחד, מחוברים לתורה, מחוברים לעם שלנו ומחוברים לארץ שלנו, הקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל בניצחון ובשמירה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להוסיף תורה, ויישוב הארץ, ואחדות בינינו בעזרת השם".