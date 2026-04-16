הדמוקרטים רוצים להדיח את שר המלחמה פיט הגסת' בגלל המלחמה באיראן וטוענים כי ביצע פעולות ללא אישור הקונגרס.

אתמול (רביעי) הגישו הדמוקרטים בבית הנבחרים הצעה להדחת הגסת' שכוללת שישה העיפים. בין היתר מאשימים הדמוקרטים את הגסת' ב"פשעים חמורים ועבירות קלות, שכוללים התעלמות מהכללים שנועדו למזער את הנפגעים האזרחיים במהלך סכסוך מזוין".

בין הסעיפים בגינם רוצים הדמוקרטים להדיח את שר המלחמה ניתן למצוא את "פתיחת המלחמה באיראן ללא אישור הקונגרס", המתקפה של חיל האוויר האמריקאי על סירות מבריחי סמים, הסתרת פרטים מבצעיים מרכזיים הקשורים לנפגעים אזרחיים באיראן ובוונצואלה ועוד, פגיעה בביטחון הלאומי באמצעות "התנהגות רשלנית ולא הולמת", תוך ציטוט אירוע בו שותף מידע מסווג ברשת סיגנל בשנת 2025.

הם צירפו לדרישת ההדחה את הדיווח של ה"ניו יורק טיימס" על התקיפה במסגרתה נהרגו 175 תלמידי בית ספר באיראן כתוצאה מטיל אמריקאי. המחוקקים הדמוקרטים טוענים כי "אירועים כאלה מצביעים על כישלון בציות לפרוטוקולים שנקבעו שמטרתם למזער את הפגיעה באזרחים באזורי סכסוך".

את הליך ההדחה מובילה יאסמין אנסארי, חברת המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים. "פיט הגסת' לא עמד בשבועתו לחוקת ארה"ב. הוא ביצע פשע מלחמה באיראן עם ההתקפה על בית ספר שהרגה למעלה מ-160 ילדים. לכן לא רק שאנחנו צריכים לסיים את המלחמה הזו, אלא שאנחנו צריכים להעמיד לדין כל מי בממשל האמריקאי שאולי ביצע פשעי מלחמה. פיט הגסת' ביצע פשעים והפר את שבועתו. אז אין לי ספק שאם הליצן המוחלט הזה ימשיך בתפקידו, יהיו עוד פשעי מלחמה. אני קוראת לעמיתיי להצטרף אליי. הוא סיכון ביטחוני לאומי לארצות הברית", אמרה אנסארי.