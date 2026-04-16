נשות הכותל ניסו להבריח ספר תורה בהליכון של אישה נכה הקרן למורשת הכותל המערבי

סערה הבוקר (חמישי) ברחבת הכותל המערבי על רקע ניסיון להפרת הנהלים במקום. אלפי מתפללים הגיעו לרחבה החל מתפילת הנץ לרגל ערב ראש חודש אייר, אך השקט הופר כאשר קבוצה קטנה מארגון 'נשות הכותל' הגיעה למקום וניסתה להכניס ספר תורה לרחבה בניגוד לנהלים.

בתיעוד שהופץ מהאירוע נראה כי ניסיון ההברחה בוצע תוך שימוש באישה מבוגרת ונכה המסתייעת בהליכון, מתוך הבנה כי הבדיקות הביטחוניות שלה יהיו פחות קפדניות.

בקרן למורשת הכותל הדגישו כי מעבר להפרת הנהלים, מדובר בניצול ציני של ציבור הנכים לצורך יצירת פרובוקציה תקשורתית.

"במהלך הבוקר פעלה קבוצה קטנה מאוד מארגון 'נשות הכותל' בניגוד להחלטת בג"ץ תוך הפרה בוטה של הנהלים הנהוגים ברחבת הכותל, ואף ניסו להכניס ספר תורה לרחבת הכותל תוך ניצול ציני של אישה מבוגרת המסתייעת בהליכון - דבר המהווה פגיעה חמורה בקדושת המקום ובכבוד ספר התורה מתוך ניסיון ליצור פרובוקציה וניצול ציני של ציבור הנכים", נמסר מטעם הקרן למורשת הכותל המערבי. "אנו רואים את האירוע בחומרה רבה ונמשיך לפעול בנחישות לשמירת הסדר הציבורי והכבוד הראוי לאתר הקדוש".

מטעם ארגון "נשות הכותל" נמסר: "מדובר בעליית מדרגה מדאיגה של אכיפה סלקטיבית ובריונית. הקרן למורשת הכותל מתנהגת כבעלת הבית במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, תוך שהיא מחרימה רכוש פרטי ומבזה ספר תורה. הניסיון למנוע מאיתנו להתפלל עם ספר תורה כדרכנו, גם כאשר אנו מסכימות לעבור למתחם השוויוני, הוא הוכחה לכך שהמטרה אינה סדר ציבורי, אלא השתקה והדרה של נשים".