לאחר סיום כהונתו של המנכ"ל היוצא אילן רום, החליט שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למנות למחליפו את מקורבו, ישראל מלאכי, המכהן בשלוש השנים וחצי האחרונות בתפקיד משנה למנכ"ל משרד האוצר וכחבר הנהלת המשרד.

מלאכי (49), בעל היכרות מעמיקה עם משרד האוצר על אגפיו השונים וניסיון עשיר בעבודת הממשלה, השלטון המקומי, המגזר השלישי, והממשקים שביניהם. הוא בעל היכרות עמוקה עם תחומי הרגולציה, ועם תהליכים ממשלתיים ופרלמנטריים מורכבים.

בתפקידו כמשנה למנכ"ל, שימש מלאכי יד ימינו של המנכ"ל והוביל מטעם משרד האוצר את הליכי שיקום יישובי העוטף בדרום ואת שיקום הצפון לאחר המלחמה, וכן הוביל את תחומי השלטון המקומי בשיתוף פעולה עם גורמי המקצוע במשרד וביתר משרדי הממשלה.

בעברו כיהן ישראל מלאכי כגזבר המועצה האזורית מטה בנימין, כחבר דירקטוריון בקק"ל וחבר ועדת הכספים בארגון.

השר סמוטריץ' אמר כי "מה שנדרש למשרד האוצר ולכלכלת ישראל כעת הם יציבות ורציפות תפקודית. מינויו של ישראל מלאכי למנכ"ל המשרד הוא טבעי ומתבקש, המשך ישיר לתפקידו כמשנה למנכ"ל אותו הוא מבצע על הצד הטוב ביותר, בכישרון ובהצלחה רבה.

ישראל מלאכי הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה שתרם עד כה רבות לעשיית המשרד והוא מביא עימו היכרות משמעותית עם עבודת המשרד על אגפיו השונים. אני בטוח שיחד עם שדרת הניהול המצויינת במשרד האוצר הוא יידע להוביל את העבודה במקצועיות ובמסירות למען הצלחת מדינת ישראל ואזרחי ישראל כולם", הוסיף.

מינויו של מלאכי יובא לאישור הממשלה בזמן הקרוב, לאחר אישור ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה.