כוחות צוות הקרב החטיבתי 769, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 פועלים לטיהור המרחב מתשתיות טרור של חיזבאללה, תוך שהם נתקלים בחוליות מחבלים המנסות להוציא לפועל פיגועים נגד כוחותינו מתוך שטחים סבוכים.

במהלך הפעילות המבצעית, זיהו לוחמי יחידת האיסוף 869 שני ניסיונות נפרדים של חוליות מחבלים לממש מתווי טרור נגד הכוחות בשטח.

המחבלים, שזוהו כשהם מתחבאים בתוך סבך השיחים, חוסלו בתוך זמן קצר. חוליה אחת הושמדה באמצעות תקיפת רחפן מדויקת, והחוליה השנייה חוסלה בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר שתקף את המרחב.

במקביל לחיסול המחבלים, הכוחות המשיכו בסריקות נרחבות לאיתור אמצעי לחימה. במהלך הסריקות נחשף מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי מוסתר, ובו כמות גדולה של ציוד צבאי ותחמושת. בין היתר אותרו במקום עשרות פצצות מרגמה, רקטות נ"ט, מטולי RPG ונשקים מסוג קלאצ'ניקוב. אמצעי הלחימה שנתפסו הוחרמו או הושמדו בשטח כדי למנוע את המשך השימוש בהם נגד יישובי הצפון וכוחות צה"ל.