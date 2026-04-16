דואט חדש של אליעזר בוצר ועקיבא נחשף לראשונה, לאחר שהוקלט טרם מותו של בוצר, שנהרג בעת שירות מילואים בצפון בדצמבר 2024.

השיר, "אורחים לרגע", יוצא כעת ביוזמת רעייתו נועה בוצר והזמר עקיבא, אשר הרגישו כי זה הזמן המתאים לחשיפתו.

השיר נולד מתוך חברותא קרובה בין השניים, כשהיו שכנים בתל אביב. עקיבא מספר על רגע היצירה: "השיר נכתב יחד עם אליעזר בוצר ז"ל, שהיה חבר קרוב, חברותא ובן שיח לתורה, עומק והתפתחות. לפני כמה שנים, ברגע מיוחד בחג הסוכות, לפנות בוקר על הגג בסוכה המיוחדת שלו מול הים - אליעזר הביא כמה שורות שביחד הפכו לשיר על הארעיות שלנו והבחירה בחיים".

השיר הוקלט אז בטלפון הנייד בלבד, מה שהפך את מלאכת הפקתו כעת למורכבת במיוחד. "בהתחלה לא חשבתי שיש מה לעשות איתו", מודה עקיבא, "אבל אחרי מאמץ עיקש של המפיק אורי אבני, הצלחנו להביא את השיר לרמת גימור מספקת. זה היה מסע לא קל, כמו לחפור בפצע שלא הספיק להגליד".

עבור נועה בוצר, אלמנתו של אליעזר, יציאת השיר היא סגירת מעגל מטלטלת. היא מספרת כי המילים "זה לא הסוף, זו התחלה" היו המילים הראשונות שיצאו מפיה כשבישרה לילדיהם את הבשורה המרה.

"מתוך אלפי השירים שאליעזר השאיר, השיר הזה נשכח מזיכרוני", היא משתפת. "כששמעתי אותו שוב, כמה שבועות אחרי שהחיים התהפכו, שיפשפתי את האוזניים. אליעזר, בקולו הנבואי, שולח לנו רמזים וצפנים אל עבר העולם שבא".

לדבריה, השיר מציב קריאה לבחירה בטוב מתוך הבנה שאנו כאן רק לזמן קצוב: "תודעת האורח בתוך העולם מחזיקה את האדם בעבודה פנימית מדויקת: ענווה, הכרת הטוב, עדינות ואחריות. 'אורחים לרגע' נוגע בשבר, ומוליד תנועה של חיים".

הטקסט, שנשמע כיום מצמרר מתמיד, מדבר על איסוף שברים וקידוש החיים. עקיבא מציין כי במבט לאחור, למילים יש אופי כמעט נבואי, "שכאילו מרגיש את שעומד להתרחש".